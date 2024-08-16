Top ideer til trappebelysning

Top ideer til trappebelysning

24/01/2024

Vi fokuserer ofte på at få den helt rigtige belysning i de områder af vores hjem, hvor vi bruger mest tid - stuen, køkkenet, soveværelset eller endda baghaven. Men hvad med trapperne og trinene omkring dit hjem?

LED-belysning på trapper kan forvandle både indendørs og udendørs områder af dit hjem. Det gør ikke kun turen op og ned (og op igen, hvis du skulle glemme noget!) mere ubesværet, men kan også omdanne trappen til et slående midtpunkt i dit hjem. Implementer disse innovative belysningsløsninger for at tilføre stil og funktionalitet til dine trappetrin, trapper og indgangsområder.

Inspiration til indendørs trappebelysning

Vi benytter trapper så regelmæssigt i vores dagligdag, at vi ofte overser deres potentiale som et markant arkitektonisk element, der fortjener opmærksomhed og belysning! Nedenfor præsenteres en række belysningsideer, der ikke alene vil gøre dine trapper nemmere at navigere, men også transformere dem til et æstetisk fokuspunkt i dit hjem.

Philips Hue lightstrip LED-oplyste trapper

Brug af LED strip lys til trappen

Kombinationen af trapper og Philips Hue Lightstrips skaber en smuk harmoni, på samme måde som hånden naturligt hviler på et gelænder. Uanset trappens type – være sig en indviklet spiraltrappe, en majestætisk marmortrappe, eller en hyggelig trætrappe til kælderen – er det både let og effektivt at forbedre trappens udseende og funktionalitet med disse lysbånd.
Lightstrips er fleksible og alsidige. Så meget, at de kan bøjes, skæres, forbindes og forlænges for at følge næsten enhver trappeform. Stik dem langs fodlister eller hvor trappen møder væggen for at skabe et lys, der leder vejen. Gør trapper til et skulpturelt midtpunkt ved at fastgøre lysstriber under fejende gelænder og lad dine balustrader kaste smukke skygger.

Philips Hue Perifo skinnebelysning LED-belyste trapper

Brug af sporbelysning til trapperne

Philips Hue Perifo lysskinne er et ideelt valg for trappebelysning, takket være dens fleksible monteringsmuligheder langs vægge eller lofter. Klik blot lysene fast og juster dem efter behov langs skinnen.

Trapper kan ofte være uinspirerende, "døde" rum. Så hvorfor ikke hænge nogle af dine yndlingskunstværker eller familiebilleder langs trappevæggen? Vinkel dine Perifo-lys for at fremhæve dem med farverigt lys. Voilà! Dit helt eget trappekunstgalleri.

Brug af pendellamper til trapperne

For at give din trappe et unikt og iøjnefaldende designpræg, kan du overveje at tilføje en eller flere stilfulde pendellamper.
Philips Hue Flourish pendellampen er særligt velegnet til trapper med højt til loftet. Med sit minimalistiske design, bestående af en hvid kugle suspenderet i justerbare ledninger, kan du skabe et tiltalende arrangement. Placer Flourish-lamperne i forskellige højder for at opnå et blidt, men elegant lys, der beriger og fremhæver denne del af dit hjem med stil.

En inspirerende belysningsidé: Skab en fængslende og mindeværdig atmosfære ved at programmere en række Flourish-lamper til at skinne i komplementære farver såsom rød og blå, eller enhver anden farvenuance, der passer til din personlige stil.

Brug af automatiseret lys til trapperne

Placér en Philips Hue-bevægelsessensor ved siden af ​​din trappe, og glem alt om at pille ved kontakterne, hver gang du går op eller ned. Hold trappelysene indstillet til en blid, varm glød, der løber ind i dit opholdsrum. Programmer sensoren til at de lyser op, når du nærmer dig trappen, og lyser din vej, når du går op eller ned, og slukker, når du er gået forbi. Dette er især nyttigt, hvis du har hænderne fulde!

Philips Hue Udendørs bevægelsessensorbelysning til udendørs trapper

Brug af indbyggede væglamper til trapper

Philips Hue Dymera er mere end blot en elegant tilføjelse til vægdekorationen i din stue – den fungerer også imponerende som vægmonteret trappebelysning. Dens dobbelte lysstråler, der lyser både opad og nedad, sikrer en præcis og stilfuld oplysning af både den øvre og nedre del af trappen. Dymera er desuden designet til både indendørs og udendørs brug, hvilket gør den velegnet til næsten enhver trappe.

Inspirerende idé til trappevæggen: Med Philips Hue-appen kan du kontrollere hver lysstråle individuelt. Dette giver dig mulighed for at skræddersy Dymera til at fungere som indendørs trappevægslamper eller tilføre dynamiske effekter såsom 'Stearinlys' eller 'Pejs'. Dette er essensen af hvordan man bruger accentbelysning!

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