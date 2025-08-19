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Philips Hue og Sonos

Synergien mellem lys og lyd

Velkommen til den ultimative lys- og lydoplevelse fra to pionerer inden for intelligent teknologi til hjemmet.
En fælles vision for nuet og en forpligtelse til at innovere sammen i fremtiden.

En mand danser til musik i sit soveværelse med Philips Hue pærer og en intelligent Sonos højttaler

Flere sanseoplevelser i din bolig

Løft hver dag problemfrit

Nyd et hjem, hvor din intelligente belysning fra Hue og dine Sonos højttalere arbejder i perfekt harmoni for at gøre livet derhjemme nemmere, sjovere og mere inspirerende!

En intelligent Sonos højttaler på et natbord, der er synkroniseret med Philip Hue pærer

Sonos stemmestyring

Du skal blot give din Sonos enhed en simpel kommando for at tænde og slukke lyset, skrue op og ned for lysstyrken, ændre farven eller vælge en belysningsscene.

Kræver en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro.

Køb Hue Bridge

Få Sonos

Udforsk udvalget af Sonos højttalere og lydsystemer, der kan synkroniseres med dine Hue intelligente lyskilder.

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Et udvalg af Philips Hue pærer og tilbehør, herunder smarte knapper og en Hue Bridge

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Vi er altid glade for at hjælpe! Hvis du har brug for mere support til at parre Philips Hue og Sonos, kan du se flere spørgsmål og svar eller kontakte os.

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