Velkommen til den ultimative lys- og lydoplevelse fra to pionerer inden for intelligent teknologi til hjemmet.
En fælles vision for nuet og en forpligtelse til at innovere sammen i fremtiden.
Philips Hue og Sonos
Synergien mellem lys og lyd
Velkommen til den ultimative lys- og lydoplevelse fra to pionerer inden for intelligent teknologi til hjemmet.
Løft hver dag problemfrit
Nyd et hjem, hvor din intelligente belysning fra Hue og dine Sonos højttalere arbejder i perfekt harmoni for at gøre livet derhjemme nemmere, sjovere og mere inspirerende!
Sonos stemmestyring
Du skal blot give din Sonos enhed en simpel kommando for at tænde og slukke lyset, skrue op og ned for lysstyrken, ændre farven eller vælge en belysningsscene.
Kræver en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro.
Få Sonos
Udforsk udvalget af Sonos højttalere og lydsystemer, der kan synkroniseres med dine Hue intelligente lyskilder.
Brug for hjælp?
Vi er altid glade for at hjælpe! Hvis du har brug for mere support til at parre Philips Hue og Sonos, kan du se flere spørgsmål og svar eller kontakte os.