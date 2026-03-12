Kablet On/off switch module (1 kanal) til ikke-intelligente lamper
Nuværende pris er 379,00 kr.
Nuværende pris er 379,00 kr.
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Om Kablet On/off switch module (1 kanal) til ikke-intelligente lamper
Dette produkt er til ikke-intelligente lamper. Tilføj dine ikke-intelligente lamper til dit Philips Hue økosystem – så du kan styre dem ligesom dine Hue lys. Det kablede On/off switch module gør det muligt at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lys. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Når de er installeret, kan du styre dine lamper fra Hue appen, med stemmeassistenter eller direkte fra din vægkontakt. Indstil timere og tidsplaner, der passer til din hverdag. Forsynes via boligens elinstallation – ingen batterier skal udskiftes. Installer den bag din vægkontakt eller i loftet over din lampe, hvor der er en nulleder. Med en Hue Bridge får du pålidelig og hurtig styring, selv hvis Wi-Fi-forbindelsen er nede. Du kan få flere oplysninger på: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Gør ikke-intelligente lamper intelligente
- Styr intelligente og ikke-intelligente lamper
- Indstil timere og planer
- Batterifri, kræver nulledning
- Lås op for mere med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111630
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -5 til +40 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Hue Switch medfølger
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111630
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,05 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296701
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103111630
Strømforbrug
- Effekt
- 0,6
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 16,8 mm
- Samlet længde
- 41 mm
- Samlet bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Væg, Loft
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Kontakten
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsmuligheder
- Væg
- Understøttet kabling
- Nulleder
- Udgangskanal
- 1 kanal
- Pærelast
- 6 A
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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