Kablet Wall switch module til intelligente lys (2-pak)

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Bridge Pro

Bridge Pro

1.129,00 kr.

For en Kablet Wall switch module til intelligente lys (2-pak) En Bridge er nødvendig

Om Kablet Wall switch module til intelligente lys (2-pak)

Dette produkt er til intelligente lys. Det kablede modul sørger for, at dine Philips Hue lys altid har strøm og kan styres – selv når vægkontakten er slukket. Forsynes via boligens elinstallation – ingen batterier skal udskiftes. Installer den bag din vægkontakt eller i loftet over din lampe, hvor der er en nulleder. Når det er installeret, kan du bruge din eksisterende kontakt til at styre lys i rum og zoner eller bladre gennem dine forudindstillede yndlingsscener med et enkelt tryk. Kræver en Hue Bridge, som bruger en pålidelig Zigbee forbindelse til lokal styring, så dine lys kan reagere selvom Wi-Fi er nede. Du kan få flere oplysninger på: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Holder Hue lys tilgængeligt
  • Gør almindelige kontakter intelligente
  • Styr lyskilder, rum og zoner
  • Batterifri, kræver nulledning
  • Kræver en Hue Bridge

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