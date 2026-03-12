Liane 360° LED strip, 3 m

2.999,00 kr.

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Om Liane 360° LED strip, 3 m

Liane 360° LED strip forener førsteklasses design med intelligent belysning. Dens 360° lysskær supplerer og fremhæver diskret de arkitektoniske linjer på vægge og lofter i dit hjem og skaber et raffineret udtryk for din personlige stil. Udviklet med OmniGlow teknologi leverer Liane en ultrajævn, ensartet lyslinje, der bringer dybde, varme og diskret sofistikering til minimalistiske interiører. Skift ubesværet mellem klart, rent hvidt lys til arbejdsopgaver, varm hvid til afslapning eller bløde farvegradenter for at skabe den rette stemning. Tilføj diskret karakter til opholdsrum og hjemmekontoret ved at føre det op ad væggene og langs loftets linjer. Monter LED strippen over skrivebordet, og formgiv den for at skabe et unikt blikfang. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent lysstyring, automatiseringer og personlige scener, tilpasset din livsstil.

  • Ensartet 360° hvidt og farvet lys
  • OmniGlow med ultrabløde gradienter
  • Afkort og monter som ønsket
  • Intelligent lysstyring med Hue app
  • Strømforsyning og tilbehør medfølger

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