Liane 360° LED strip, 3 m
2.999,00 kr.
Nuværende pris er 2.999,00 kr.
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Om Liane 360° LED strip, 3 m
Liane 360° LED strip forener førsteklasses design med intelligent belysning. Dens 360° lysskær supplerer og fremhæver diskret de arkitektoniske linjer på vægge og lofter i dit hjem og skaber et raffineret udtryk for din personlige stil. Udviklet med OmniGlow teknologi leverer Liane en ultrajævn, ensartet lyslinje, der bringer dybde, varme og diskret sofistikering til minimalistiske interiører. Skift ubesværet mellem klart, rent hvidt lys til arbejdsopgaver, varm hvid til afslapning eller bløde farvegradenter for at skabe den rette stemning. Tilføj diskret karakter til opholdsrum og hjemmekontoret ved at føre det op ad væggene og langs loftets linjer. Monter LED strippen over skrivebordet, og formgiv den for at skabe et unikt blikfang. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent lysstyring, automatiseringer og personlige scener, tilpasset din livsstil.
- Ensartet 360° hvidt og farvet lys
- OmniGlow med ultrabløde gradienter
- Afkort og monter som ønsket
- Intelligent lysstyring med Hue app
- Strømforsyning og tilbehør medfølger
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103178572
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Mat hvid
- Materiale
- Silikone
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Justerbar højde
- Nej
- Justerbart spothoved
- No
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 1.5
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 60
Lyskæde/lightstrip
- Kan afkortes
- Ja
- Kan forlænges
- Nej
- Indgående spænding
- 220V-240V
Diverse
- Specielt designet til
- Stemning
- Styling
- Design
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103178572
- Nettovægt
- 1,61 kg
- Bruttovægt
- 2,46 kg
- Højde
- 380 mm
- Længde
- 120 mm
- Bredde
- 385 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004435703
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 45
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 40
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 1.500
- Samlet højde
- 22 mm
- Samlet længde
- 3.000 mm
- Samlet bredde
- 22 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 2.250
- Diameter
- 22 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- Pære med wattforbrug inkluderet
- 60
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Lysstyrke ved 2700 K
- 1.950
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Loft, Væg
Pæren
- Formfaktor
- Φ22mm*3000mm
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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