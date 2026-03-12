Liane 360° LED strip forener førsteklasses design med intelligent belysning. Dens 360° lysskær supplerer og fremhæver diskret de arkitektoniske linjer på vægge og lofter i dit hjem og skaber et raffineret udtryk for din personlige stil. Udviklet med OmniGlow teknologi leverer Liane en ultrajævn, ensartet lyslinje, der bringer dybde, varme og diskret sofistikering til minimalistiske interiører. Skift ubesværet mellem klart, rent hvidt lys til arbejdsopgaver, varm hvid til afslapning eller bløde farvegradenter for at skabe den rette stemning. Tilføj diskret karakter til køkkenet og opholdsrummene ved at føre den op ad væggene og langs loftslinjerne. Monter den over arbejdsoverflader, og formgiv LED strippen for at skabe et unikt skulpturelt fokuspunkt. Den prisvindende Hue app giver dig intelligent lysstyring, automatiseringer og personlige scener, tilpasset din livsstil.

Ensartet 360° hvidt og farvet lys

OmniGlow med ultrabløde gradienter

Afkort og monter som ønsket

Intelligent lysstyring med Hue app

Strømforsyning og tilbehør medfølger