A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
489,00 kr.
Nuværende pris er 489,00 kr.
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Om A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Få fordelene ved naturligt dagslys ind i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med Chromasync™ præcisionsfarvematchning samt fuldspektret hvidt lys. Opnå den ideelle farve eller nuance af hvidt lys, og tilpas derefter endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.
- Op til 1100 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- Chromasync™ præcisionsfarve
- Styring med appen eller stemmen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169364066
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Kan dæmpes med Hue app og switch
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- ≥80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8720169364066
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,13 kg
- Højde
- 174 mm
- Længde
- 72 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929003853501
Emballageoplysninger
- EAN
- 8720169364066
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,2 W
- Energimærket (EEL)
- D
- Effekt
- 8,1 W
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 112 mm
- Samlet længde
- 60 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.100
- Diameter
- 60 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Fatning/sokkel
- E27
- EPREL registreringsnummer
- 2476110
Pæren
- Formfaktor
- A19
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- Hvidt og farvet lys
- Strømfaktor
- 0.5
- Opgraderbar software
- Ja
- Opstart
- Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Svarende til wattforbrug
- 75 W
- Dæmpbar
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- HomeKit kompatibel
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmestyring (kræver Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger