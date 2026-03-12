Essential startsæt: 2 x E27 pærer - 806 lm + Dimmer switch
939,00 kr.
Nuværende pris er 939,00 kr.
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Om Essential startsæt: 2 x E27 pærer - 806 lm + Dimmer switch
Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med to pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.
- Op til 806 lumen
- Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
- Kan dæmpes til 2% lysstyrke
- Hue Bridge medfølger
- Hue Dimmer switch medfølger
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103103659
Mål for pære
- Mål (B x H x D)
- 60 x 111
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Ja
- Hue Bridge inkluderet
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- ≥80
- Farvetemperatur
- 2200-6500 K
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103103659
- Nettovægt
- 0,37 kg
- Bruttovægt
- 0,83 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 219 mm
- Bredde
- 176 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004235410
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103103659
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5 W
- Effekt
- 3 W
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Diameter
- 60 mm
- Vægt
- 50
- Pæreteknologi
- LED
- Batteritype
- CR2032
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- F
- Fatning/sokkel
- E27
- IP-kode
- IP20
- Lysstyrke ved 2700 K
- 806
Bridge
- Diameter
- 88 mm
- Frekvensbånd
- 2400-2483.5 MHz
- Højde
- 26 mm
- Maks. antal pærer
- 50
- Monteringsmuligheder
- Baggrund, Væg
- Strømadapter
- 100-240 V AC/ 50-60 Hz
- Strømforbrug
- 250mA max
Pæren
- Diameter
- 60 mm
- Formfaktor
- A60
- Højde
- 111 mm
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- 16 millioner farver, Hvidt og farvet lys
- Lysudbytte
- 806 lm ved 2700 K
- Maks. strømforbrug ved drift
- 8 W
- Strømfaktor
- 0.5
- Opgraderbar software
- Ja
- Opstart
- Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Wattforbrug
- 8 W
- Svarende til wattforbrug
- 60 W
Kontakten
- Batterier inkluderet
- 1 x CR2032
- IP-klassificering
- 20
- Levetid
- 50000
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt
- 50 (maks. antal pr. Hue Bridge)
- Minimum batterilevetid
- 3
- Monteringsmuligheder
- Fritstående, Væg
- Specielle funktioner
- Ikke relevant
- Kontaktens dybde
- 11 mm
- Kontaktens højde
- 92 mm
- Kontaktens bredde
- 35 mm
- Dybde på vægplade
- 14 mm
- Højde på vægplade
- 115 mm
- Bredde på vægplade
- 70 mm
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- HomeKit kompatibel
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmestyring (kræver Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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