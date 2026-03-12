Træd ind i Hue underholdningsuniverset med dette synkroniseringssæt. Sættet indeholder en Play HDMI sync box 4K og en gradient LED strip med farver. Tilslut set-top-bokse og streaming-enheder til Sync boxen, og synkroniser TV-indholdet med LED strippen. Oplev farverige vægbelysningseffekter med farveovergange, der reagerer jævnt på alt, hvad der sker på skærmen. Sync boxen understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz, så du kan nyde indhold i høj kvalitet med øjeblikkelig lysrespons. Installer alt nemt i Hue appen, og nyd dine yndlingsfilm, serier og spil som aldrig før!

Understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz

Gradient lyseffekt

Egnet til TV op til 65"

Enkelt, kompakt design

Styr og konfigurer med Hue appen