Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65" + HDMI Sync box 4K

1.649,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Nærbillede af bagsiden af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Emballage af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
Brug af Lightstrips Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65&quot; + HDMI Sync box 4K
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Om Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 65" + HDMI Sync box 4K

Træd ind i Hue underholdningsuniverset med dette synkroniseringssæt. Sættet indeholder en Play HDMI sync box 4K og en gradient LED strip med farver. Tilslut set-top-bokse og streaming-enheder til Sync boxen, og synkroniser TV-indholdet med LED strippen. Oplev farverige vægbelysningseffekter med farveovergange, der reagerer jævnt på alt, hvad der sker på skærmen. Sync boxen understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz, så du kan nyde indhold i høj kvalitet med øjeblikkelig lysrespons. Installer alt nemt i Hue appen, og nyd dine yndlingsfilm, serier og spil som aldrig før!

  • Understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz
  • Gradient lyseffekt
  • Egnet til TV op til 65"
  • Enkelt, kompakt design
  • Styr og konfigurer med Hue appen
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