Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 85" + HDMI Sync box 4K
1.799,00 kr.
Nuværende pris er 1.799,00 kr.
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Om Philips Hue Play synk.-sæt: gradient LED strip 85" + HDMI Sync box 4K
Træd ind i Hue underholdningsuniverset med dette synkroniseringssæt. Sættet indeholder en Play HDMI sync box 4K og en gradient LED strip med farver. Tilslut set-top-bokse og streaming-enheder til Sync boxen, og synkroniser TV-indholdet med LED strippen. Oplev farverige vægbelysningseffekter med farveovergange, der reagerer jævnt på alt, hvad der sker på skærmen. Sync boxen understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz, så du kan nyde indhold i høj kvalitet med øjeblikkelig lysrespons. Installer alt nemt i Hue appen, og nyd dine yndlingsfilm, serier og spil som aldrig før!
- Understøtter 4K-opløsning ved 60 Hz
- Gradient lyseffekt
- Egnet til TV op til 85"
- Enkelt, kompakt design
- Styr og konfigurer med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103189868
Andet
- Product Documentation
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger