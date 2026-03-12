Devote Hue slim loftslampe M
969,00 kr.
Nuværende pris er 969,00 kr.
På lager
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Om Devote Hue slim loftslampe M
Perfekt jævnt, kraftigt lys. Denne runde LED slim loftslampe har millioner af nuancer af hvidt og farvet lys i en slank hvid syntetisk ramme. Det delvist indbyggede design giver dybde, og enkelheden gør den til et sofistikeret valg til ethvert rum.
- Jævn lysfordeling
- ⌀ 42,1 cm
- Op til 2900 lumen
- Mat hvid syntetisk
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103104717
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Kan dæmpes med Hue app og switch
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Funktionel
- Type
- Loftslamper
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103104717
- Nettovægt
- 1,47 kg
- Bruttovægt
- 2,32 kg
- Højde
- 478 mm
- Længde
- 470 mm
- Bredde
- 62 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004297501
Produktmål og -vægt
- Samlet længde
- 421 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- 230V
- 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- E
- Pære med wattforbrug inkluderet
- 23
- IP-kode
- IP21
- Beskyttelsesklasse
- Klasse I – jordforbundet
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Dismantle Instructions
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