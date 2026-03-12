Perfekt jævnt, kraftigt lys. Denne runde LED slim loftslampe har millioner af nuancer af hvidt og farvet lys i en slank hvid syntetisk ramme. Det delvist indbyggede design giver dybde, og enkelheden gør den til et sofistikeret valg til ethvert rum.

Jævn lysfordeling

⌀ 42,1 cm

Op til 2900 lumen

Mat hvid syntetisk