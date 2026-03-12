Devote Hue slim loftslampe M

969,00 kr.

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Om Devote Hue slim loftslampe M

Perfekt jævnt, kraftigt lys. Denne runde LED slim loftslampe har millioner af nuancer af hvidt og farvet lys i en slank hvid syntetisk ramme. Det delvist indbyggede design giver dybde, og enkelheden gør den til et sofistikeret valg til ethvert rum.

  • Jævn lysfordeling
  • ⌀ 42,1 cm
  • Op til 2900 lumen
  • Mat hvid syntetisk

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