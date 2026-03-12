OmniGlow tilbehørssættet til genforsegling gør det nemt at tilpasse din OmniGlow udendørs LED strip, så den passer perfekt til dit område. Når du har afkortet LED strippen til den ønskede længde, skal du bruge den medfølgende tætningsmasse, endeprop og -kappe til at genforsegle den, så den bevarer den vejrbestandige beskyttelse. Tilbehørssættet er udviklet specielt til OmniGlow udendørs LED strips og sikrer en flot, professionel finish, samtidig med at den pålidelige ydeevne til udendørs brug bevares.

Afkortning efter mål

Bevarer vejrbestandigheden

Inkl. tætningsmasse, endeprop og kappe

Professionelt resultat