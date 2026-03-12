OmniGlow tilbehørssæt til udendørs genforsegling
79,00 kr.
Nuværende pris er 79,00 kr.
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Om OmniGlow tilbehørssæt til udendørs genforsegling
OmniGlow tilbehørssættet til genforsegling gør det nemt at tilpasse din OmniGlow udendørs LED strip, så den passer perfekt til dit område. Når du har afkortet LED strippen til den ønskede længde, skal du bruge den medfølgende tætningsmasse, endeprop og -kappe til at genforsegle den, så den bevarer den vejrbestandige beskyttelse. Tilbehørssættet er udviklet specielt til OmniGlow udendørs LED strips og sikrer en flot, professionel finish, samtidig med at den pålidelige ydeevne til udendørs brug bevares.
- Afkortning efter mål
- Bevarer vejrbestandigheden
- Inkl. tætningsmasse, endeprop og kappe
- Professionelt resultat
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103208071
Design og finish
- Materiale
- Silikone
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103208071
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,03 kg
- Højde
- 36 mm
- Længde
- 36 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004424001
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 5 mm
- Samlet længde
- 12 mm
- Samlet bredde
- 12 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger