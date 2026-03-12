OmniGlow tilbehørssæt til udendørs genforsegling

79,00 kr.

Nærbillede af forsiden af Tilbehør OmniGlow tilbehørssæt til udendørs genforsegling
Kommer snart

Find ud af, hvornår du kan bestille

Modtag en e-mail, når dette produkt kan bestilles. Vi sender kun denne e-mail én gang. Læs vores Fortrolighedspolitik for at få flere oplysninger.

Philips Hue Privatlivspolitik

Om OmniGlow tilbehørssæt til udendørs genforsegling

OmniGlow tilbehørssættet til genforsegling gør det nemt at tilpasse din OmniGlow udendørs LED strip, så den passer perfekt til dit område. Når du har afkortet LED strippen til den ønskede længde, skal du bruge den medfølgende tætningsmasse, endeprop og -kappe til at genforsegle den, så den bevarer den vejrbestandige beskyttelse. Tilbehørssættet er udviklet specielt til OmniGlow udendørs LED strips og sikrer en flot, professionel finish, samtidig med at den pålidelige ydeevne til udendørs brug bevares.

  • Afkortning efter mål
  • Bevarer vejrbestandigheden
  • Inkl. tætningsmasse, endeprop og kappe
  • Professionelt resultat
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay