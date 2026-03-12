Secure 2K kamera med batteri
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Midlertidigt udsolgt
Om Secure 2K kamera med batteri
Beskyt det, der betyder mest, med det sorte Hue 2K overvågningskamera med batteri. Skarp, ultraklar video i 2K HD – drevet af høj pixeltæthed – lader dig se alle detaljer, dag eller nat. Det er bygget til indendørs- og udendørs brug og forsynet med intelligent bevægelsesdetektering og holder vagt døgnet rundt. Derudover fungerer det problemfrit sammen med dine Hue lamper for at udløse lysalarmer eller tænde lamperne, når der registreres aktivitet – hvilket forvandler hele dit belysningssystem til en intelligent allieret, når det gælder sikkerhed.
- Problemfri integration med Philips Hue lyskilder
- Få advarsler, når der registreres bevægelse
- 2K-video gør alle detaljer tydelige
- Til indendørs- og udendørsbrug
- Genopladeligt batteri
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103045089
Design og finish
- Farve
- Sort
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Ja
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103045089
- Nettovægt
- 568,9 g
- Bruttovægt
- 922,3 g
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 146 mm
- Bredde
- 176 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004258501
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 1.500
- Samlet højde
- 77 mm
- Samlet længde
- 129 mm
- Samlet bredde
- 77 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 100-240 V
- Batteritype
- FT755050P 3P
- IP-kode
- IP65
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Billedsensorkamera
- CMOS - F35
- Kameraobjektivets synsfelt (grader)
- 141,2
- Kamera adapter
- 12VDC/24DC
Kameraet
- Maks. videoopløsning
- 2K
- Video funktioner
- End to end encryption
- Bevægelsesregistrering
- Ja
- Night Vision
- Ja, med infrarød LED
- Placering – kamera
- Baghave, Forhave
- Tåler udendørs brug
- Ja
- Mikrofon
- Ja
- Lyd
- Lydalarm, Tovejskommunikation
- Lyd (DB)
- 78
- Ladetid
- 7-8
- Betjeningstemperatur
- -20 °C til 45 °C
- Forbindelsesprotokol
- Zigbee, Wi-Fi (2,4 GHz – 5 GHz)
- Højde
- 7,7
- Dybde
- 12,9 cm
- Lydalarm
- Ja
- Tovejstale
- Ja
- Roterbar vinkel
- Yes
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Kompatibel med Hue Secure
- Ja
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger