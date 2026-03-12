Secure 2K kamera med batteri

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Midlertidigt udsolgt

Om Secure 2K kamera med batteri

Beskyt det, der betyder mest, med det hvide Hue 2K overvågningskamera med batteri. Skarp, ultraklar video i 2K – drevet af høj pixeltæthed – lader dig se alle detaljer, dag eller nat. Det er bygget til indendørs- og udendørs brug og forsynet med intelligent bevægelsesdetektering og holder vagt døgnet rundt. Derudover fungerer det problemfrit sammen med dine Hue lamper for at udløse lysalarmer eller tænde lamperne, når der registreres aktivitet – hvilket forvandler hele dit belysningssystem til en intelligent allieret, når det gælder sikkerhed.

  • Problemfri integration med Philips Hue lyskilder
  • Få advarsler, når der registreres bevægelse
  • 2K-video gør alle detaljer tydelige
  • Til indendørs- og udendørsbrug
  • Genopladeligt batteri
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