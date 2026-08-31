Bevor Du Deine Lampen mit Apple TV synchronisierst, öffne die Philips Hue App und richte einen Unterhaltungsbereich ein. Dadurch kannst Du Deine Lampen virtuell so positionieren, dass sie genau auf das Geschehen auf dem Bildschirm reagieren können.

Sobald Dein Entertainment-Bereich konfiguriert ist, verwendest Du den „Sync-Tab“ in der Hue App, um die Synchronisierung zu starten und zu verwalten.

Möchtest Du Deine Lampen mit Apple Music auf dem Apple TV synchronisieren? Schalte einfach im „Sync-Tab“ in den Musikmodus, um ein dynamisches Lichterlebnis zu schaffen, das auf den Rhythmus und die Energie Deiner Musik reagiert.