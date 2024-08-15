12 de septiembre de 2023
Descubre la diferencia entre la bombilla Philips Hue MR16 y la bombilla GU10, cuál debes elegir y cómo puedes usarlas en tu hogar.
Bombillas MR16 frente a GU10
Estas dos superheroínas de la iluminación son compactas y dirigen la luz exactamente donde se necesita. Pero, ¿qué diferencia hay entre las bombillas MR16 y GU10?
Tanto las bombillas MR16 como las GU10 son técnicamente bombillas MR16. Una tiene un casquillo tipo GU10 y la otra tiene un casquillo tipo GU5.3. La bombilla con casquillo GU5.3 se conoce sencillamente como "bombilla MR16". La bombilla con casquillo GU10 se conoce de forma habitual exactamente así: "una GU10". Aquí, nos referiremos a las dos bombillas como MR16 y GU10.
MR, que son las siglas en inglés de "refractor multifacético", hace referencia a la forma y el diseño de la parte superior de la bombilla. El número que sigue a MR se refiere al diámetro de la bombilla en octavos de pulgada: el 16, en este caso, significa que el bulbo tiene 16/8 pulgadas (o 2 pulgadas) de diámetro.
GU, que son las siglas en inglés de "uso general", se refiere a la base, o accesorio, de la bombilla. El número que sigue a GU hace referencia a la separación entre las patillas. GU10 tiene una separación de 10 mm, mientras que GU5.3 tiene una separación de 5,3 mm.
Hoy en día, las bombillas MR16 y GU10 se utilizan de forma habitual en cocinas, pasillos y salones, normalmente como parte de una instalación de iluminación en carril, en focos o en iluminación empotrada en el techo.
Entonces, ¿importa cuál utilices? A primera vista, las dos bombillas parecen idénticas, pero es importante elegir la correcta.
¿Qué es una bombilla MR16?
Muchas bombillas MR16 existentes son bombillas halógenas, que son más antiguas y menos eficientes energéticamente que las bombillas LED. Si tienes focos antiguos o instalaciones de iluminación en carril con bombillas halógenas, es posible que se trate de accesorios MR16. Fíjate con atención y verás que las bombillas MR16 usan una base de 12 voltios, con dos patillas: dos puntas delgadas que se insertan de forma sencilla.
Otro signo revelador de un montaje MR16 es que utiliza un transformador de 12 V. Esta es la diferencia fundamental entre las bombillas GU10 y MR16, y lo más importante a tener en cuenta a la hora de actualizar la iluminación de tu hogar. Una bombilla GU10 estándar no funcionará con esta configuración, te hará falta una bombilla MR16.
Actualizar a las bombillas MR16 inteligentes
Si quieres actualizar estas bombillas antiguas a bombillas inteligentes MR16, Philips Hue tiene la respuesta. La nueva bombilla inteligente MR16 es la solución ideal para tus luminarias MR16 existentes. Funcionan con la misma baja tensión de 12 V que las bombillas MR16 estándar, por lo que no tendrás que quitar ni sustituir el transformador existente. Puedes ver con qué transformadores son compatibles las bombillas inteligentes Philips Hue MR16 aquí.
Las bombillas inteligentes Philips Hue MR16 son tan brillantes como una bombilla halógena de 35 W, por lo que son la actualización inteligente perfecta de las bombillas convencionales (y con luz de color, son aún más una actualización). También son como cualquier otra bombilla Philips Hue: inteligentes. Añádela a la aplicación Hue, asígnala a una habitación y contrólala con la aplicación, tu voz o accesorios inteligentes.
¿Qué es una bombilla GU10?
A diferencia de las bombillas MR16, las GU10 funcionan a 240 V, que es la electricidad que tienes en casa. Esto significa que no necesitas un transformador para convertir la tensión. Las bombillas inteligentes GU10 se pueden utilizar en sus accesorios de iluminación correspondientes, que incluyen iluminación en carril, focos e iluminación empotrada en el techo.
La bombilla GU10 de Philips Hue también ofrece todas las ventajas que cabe esperar de iluminación inteligente: control de la aplicación, automatismos y millones de colores de luz. Te darás cuenta de que las bombillas GU10 son ligeramente más pequeñas que las bombillas MR16, con un diámetro de 50 mm. También tienen una base de cierre roscado, reconocible por lo que parecen dos pequeñas "patillas" que fijan la bombilla en su posición.
¿Qué bombilla debes elegir?
Las bombillas MR16 y GU10 no son intercambiables debido a sus requisitos de tamaño y tensión. La elección dependerá de los accesorios de iluminación que ya tengas o de los que pienses instalar.
Ya tengo transformadores y bombillas MR16
Elige bombillas inteligentes MR16. Es una simple cuestión de actualizar tus bombillas MR16 convencionales actuales a bombillas LED MR16 ¡y de hacerlas inteligentes en el proceso!
Todavía no tengo ningún accesorio
Depende de lo que quieras conseguir con las bombillas. Usa accesorios y bombillas GU10 para el techo, los carriles o los focos si quieres que las bombillas funcionen con la tensión estándar de 240 V y no deseas emplear transformador. Los transformadores pueden ocupar más espacio, según dónde instales las bombillas.
Sin embargo, si te preocupa la tensión, las bombillas inteligentes MR16 son una buena opción porque la tensión es reducida. Elijas lo que elijas, siempre puedes usar Philips Hue: tanto las bombillas MR16 como las GU10 están disponibles en el color de luz que desees.