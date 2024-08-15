Bombillas MR16 frente a GU10

Estas dos superheroínas de la iluminación son compactas y dirigen la luz exactamente donde se necesita. Pero, ¿qué diferencia hay entre las bombillas MR16 y GU10?

Tanto las bombillas MR16 como las GU10 son técnicamente bombillas MR16. Una tiene un casquillo tipo GU10 y la otra tiene un casquillo tipo GU5.3. La bombilla con casquillo GU5.3 se conoce sencillamente como "bombilla MR16". La bombilla con casquillo GU10 se conoce de forma habitual exactamente así: "una GU10". Aquí, nos referiremos a las dos bombillas como MR16 y GU10.

MR, que son las siglas en inglés de "refractor multifacético", hace referencia a la forma y el diseño de la parte superior de la bombilla. El número que sigue a MR se refiere al diámetro de la bombilla en octavos de pulgada: el 16, en este caso, significa que el bulbo tiene 16/8 pulgadas (o 2 pulgadas) de diámetro.

GU, que son las siglas en inglés de "uso general", se refiere a la base, o accesorio, de la bombilla. El número que sigue a GU hace referencia a la separación entre las patillas. GU10 tiene una separación de 10 mm, mientras que GU5.3 tiene una separación de 5,3 mm.

Hoy en día, las bombillas MR16 y GU10 se utilizan de forma habitual en cocinas, pasillos y salones, normalmente como parte de una instalación de iluminación en carril, en focos o en iluminación empotrada en el techo.

Entonces, ¿importa cuál utilices? A primera vista, las dos bombillas parecen idénticas, pero es importante elegir la correcta.