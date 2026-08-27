Bienvenido a la luz y a la experiencia de sonido obligatorios de dos pioneros de la tecnología de hogar inteligente.
Una visión compartida para el presente y un compromiso para innovar juntos hacia el futuro.
Philips Hue y Sonos
La sinergia de la luz y el sonido
Bienvenido a la luz y a la experiencia de sonido obligatorios de dos pioneros de la tecnología de hogar inteligente.
Mejore cada día sin problemas
Disfruta de un hogar en el que tus luces inteligentes Hue y tus altavoces Sonos funcionen en perfecta armonía para que la vida en casa sea más fácil, agradable e inspiradora.
Controla los altavoces Sonos con interruptores Hue
Próximamente en otoño de 2026
Controla la música y el audio de tus altavoces Sonos mediante el Hue Tap Dial o cualquier interruptor o botón Hue compatible. Reproduce, pausa, cambia de canción, selecciona emisoras de radio y ajusta el volumen desde cualquier rincón de tu hogar.
Disfruta de un control de altavoces sencillo y fiable: incluso aunque no tengas conexión a Internet.
Se necesita Bridge o Bridge Pro.
Despierta con luz y sonido
Empieza el día de la mejor manera posible, todos los días, con un automatismo de despertador que combina el sonido nítido y claro de Sonos con la preciosa luz envolvente de Hue.
Se necesita Bridge o Bridge Pro.
*El control por voz está actualmente disponible solo en inglés y francés.
Control por voz de Sonos
Sólo tienes que dar una orden sencilla a tu dispositivo Sonos para encender y apagar las luces, atenuarlas o iluminarlas, cambiar su color o seleccionar una escena de luz.
Se necesita Bridge o Bridge Pro.
Consigue Sonos
Explora la gama de altavoces y sistemas de sonido Sonos para sincronizarlos con tus luces inteligentes Hue.
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