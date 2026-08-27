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Philips Hue y Sonos

La sinergia de la luz y el sonido

Bienvenido a la luz y a la experiencia de sonido obligatorios de dos pioneros de la tecnología de hogar inteligente.
Una visión compartida para el presente y un compromiso para innovar juntos hacia el futuro.

Un hombre baila al ritmo de la música en su dormitorio con las luces Philips Hue y el altavoz inteligente Sonos

Vida multisensorial

Mejore cada día sin problemas

Disfruta de un hogar en el que tus luces inteligentes Hue y tus altavoces Sonos funcionen en perfecta armonía para que la vida en casa sea más fácil, agradable e inspiradora.

Un altavoz inteligente Sonos en una mesilla de noche y sincronizado con luces Philip Hue

Controla los altavoces Sonos con interruptores Hue

Próximamente en otoño de 2026

Controla la música y el audio de tus altavoces Sonos mediante el Hue Tap Dial o cualquier interruptor o botón Hue compatible. Reproduce, pausa, cambia de canción, selecciona emisoras de radio y ajusta el volumen desde cualquier rincón de tu hogar. 

Disfruta de un control de altavoces sencillo y fiable: incluso aunque no tengas conexión a Internet.

Se necesita Bridge o Bridge Pro.

Comprar el interruptor Tap Dial Switch
Un altavoz inteligente Sonos en una mesilla de noche y sincronizado con luces Philip Hue

Despierta con luz y sonido

Empieza el día de la mejor manera posible, todos los días, con un automatismo de despertador que combina el sonido nítido y claro de Sonos con la preciosa luz envolvente de Hue. 

Se necesita Bridge o Bridge Pro.

*El control por voz está actualmente disponible solo en inglés y francés.

Comprar Bridge Pro
Un altavoz inteligente Sonos en una mesilla de noche y sincronizado con luces Philip Hue

Control por voz de Sonos

Sólo tienes que dar una orden sencilla a tu dispositivo Sonos para encender y apagar las luces, atenuarlas o iluminarlas, cambiar su color o seleccionar una escena de luz.

Se necesita Bridge o Bridge Pro.

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