Philips Hue y Sonos

Controla los altavoces Sonos con interruptores Hue

Próximamente en otoño de 2026

Controla la música y el audio de tus altavoces Sonos mediante el Hue Tap Dial o cualquier interruptor o botón Hue compatible. Reproduce, pausa, cambia de canción, selecciona emisoras de radio y ajusta el volumen desde cualquier rincón de tu hogar.

Disfruta de un control de altavoces sencillo y fiable: incluso aunque no tengas conexión a Internet.

Se necesita Bridge o Bridge Pro.