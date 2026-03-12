Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Acerca de Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Una luz uniforme, con un toque de elegancia sin esfuerzo, en un diseño cuadrado de 30 × 30 cm, elegante y ultradelgado, que combina a la perfección con casi cualquier interior. Disfruta de millones de colores, luz blanca que va de cálida a fría, regulación ultrabaja hasta solo el 0,2 % y la tecnología Chromasync para sincronizar perfectamente los colores entre varias luces Hue y crear el ambiente perfecto a lo largo del día. Los LED, dispuestos de forma especial, ofrecen una luz maravillosamente uniforme en todo el panel, mientras que el diseño de montaje en superficie permite una instalación rápida sin realizar ningún corte en el techo. Controla las luces con la aplicación Hue, interruptores inteligentes o comandos de voz. Accede a aún más funciones de iluminación inteligente con un Hue Bridge, incluyendo el control remoto, las automatizaciones y la función Simulación de presencia.
- Distribución de la luz uniforme
- Hasta 1340 lúmenes
- Blanca de cálida a fría (2200-6500 K)
- Millones de colores ajustables
- Regulación ultrabaja al 0,2 %
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103182555
Características de la bombilla
- Formato
- Square
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- PC
- Diseñada especialmente para
- Ático, Sótano, Garaje, Pasillo, Oficina en casa, Cocina, Escalera
- Estilo
- Moderno
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 360
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- >80
- Temperatura del color
- 2000-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 0.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 121,8
- Regulable
- Sí
- Elige tu color
- Sí
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.100
- Flujo luminoso a 2700 K
- 980
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103182555
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 1,32 kg
- Altura
- 348 mm
- Longitud
- 340 mm
- Anchura
- 62 mm
- Código 12NC
- 929004457701
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,50
- Consumo de energía
- 11
- Consumo energético kWh/1000 h
- 11
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 37 mm
- Longitud global
- 295 mm
- Anchura global
- 295 mm
- Diámetro de la placa de pared
- 172 mm
- Altura de la placa de pared
- 15 mm
- Profundidad de la placa de pared
- 172 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Color de la luz
- Luz blanca y de colores (RGBW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- NA
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de fuentes de luz
- 2
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Techo
- LED integrado
- Sí
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Aplicación Philips Hue
- Android 8.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge
Otro
- Product Documentation
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje