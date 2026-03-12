Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Primer plano de la parte trasera de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Primer plano de la parte trasera de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Dimensiones establecidas de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Uso de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Uso de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
Uso de Hue White and Color Ambiance Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño
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Acerca de Plafón cuadrado delgado Devote - pequeño

Una luz uniforme, con un toque de elegancia sin esfuerzo, en un diseño cuadrado de 30 × 30 cm, elegante y ultradelgado, que combina a la perfección con casi cualquier interior. Disfruta de millones de colores, luz blanca que va de cálida a fría, regulación ultrabaja hasta solo el 0,2 % y la tecnología Chromasync para sincronizar perfectamente los colores entre varias luces Hue y crear el ambiente perfecto a lo largo del día. Los LED, dispuestos de forma especial, ofrecen una luz maravillosamente uniforme en todo el panel, mientras que el diseño de montaje en superficie permite una instalación rápida sin realizar ningún corte en el techo. Controla las luces con la aplicación Hue, interruptores inteligentes o comandos de voz. Accede a aún más funciones de iluminación inteligente con un Hue Bridge, incluyendo el control remoto, las automatizaciones y la función Simulación de presencia.

  • Distribución de la luz uniforme
  • Hasta 1340 lúmenes
  • Blanca de cálida a fría (2200-6500 K)
  • Millones de colores ajustables
  • Regulación ultrabaja al 0,2 %
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay