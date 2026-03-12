Aplique mural rectangular Philips Hue Semeru

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Primer plano del frente de Luminarias de exterior Aplique mural rectangular Philips Hue Semeru
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Acerca de Aplique mural rectangular Philips Hue Semeru

¡Lleva el ambiente de Hue al exterior! Este aplique mural para exteriores, perfecto para tu patio, terraza, jardín o puerta principal, proporciona una luz decorativa omnidireccional con colores regulables o tonos blancos que van de cálidos a fríos. Personaliza cada momento desde el atardecer hasta el amanecer: crea el ambiente ideal para cenar al aire libre o relajarte bajo las estrellas. Disfruta de mayor tranquilidad al caer la noche: ajusta la luz a un blanco brillante para ver quién hay ahí o para orientarte. Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre múltiples luces Hue para crear un ambiente armonioso. El difusor de doble capa de la luz ofrece luz suave y uniforme al suavizar los puntos LED más intensos y reducir el deslumbramiento, además de añadir resistencia al UV para evitar el amarilleamiento con el paso del tiempo. Instala esta luz resistente al agua, con clasificación IP-44, en paredes o techos alrededor del exterior de tu hogar para obtener luz exactamente donde la necesitas. Disfruta de un control sin esfuerzo, incluso cuando estés fuera de casa, opciones de personalización y automatismos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

  • Luz blanca y de colores ajustable
  • Resistencia a la intemperie (IP44)
  • Recubrimiento antimanchas Powershield
  • Instalación en pared o techo
  • Control por aplicación y con la voz
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