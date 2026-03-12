¡Lleva el ambiente de Hue al exterior! Esta luz de exterior, ideal para tu patio, terraza, jardín trasero o puerta principal, ofrece un haz concentrado de luz decorativa de colores o de luz blanca regulable, desde tonos cálidos hasta fríos. Personaliza cada momento, desde el atardecer hasta el amanecer: para cenas al aire libre o momentos de relax bajo las estrellas. Al caer la noche, cambia a luz blanca brillante para mayor tranquilidad, ya sea para ver quién está ahí o para orientarte. Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre varias luces Hue para un aspecto uniforme. La luminaria, resistente e IP44, es resistente a la intemperie y lleva revestimiento Powershield que ayuda a prevenir las manchas con el paso del tiempo. Su diseño discreto queda perfectamente en cualquier pared del exterior de tu hogar, proporcionándote luz exactamente donde la necesitas. Disfruta de un control sin esfuerzo, incluso cuando estés fuera de casa, opciones de personalización y automatismos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

Luz blanca y de colores ajustable

Resistencia a la intemperie (IP44)

Recubrimiento antimanchas Powershield

Instalación en pared

Control por aplicación y con la voz