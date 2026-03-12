Adéntrate en el mundo del entretenimiento Hue con este kit de sincronización multimedia. El kit incluye una Play HDMI sync box 4K y una tira de luz con degradado y capacidad de color. Conecta decodificadores y dispositivos de streaming a la sync box y sincroniza el contenido de la televisión con la tira de luces. Disfruta de coloridos efectos de iluminación de pared con degradado que reaccionan a la perfección al contenido de la pantalla. La sync box admite una resolución 4K con una frecuencia de actualización de 60 Hz, lo que te permite ver contenido en alta calidad con respuesta de luz instantánea. ¡Configúralo todo sin esfuerzo en la aplicación Hue y disfruta de tus películas, series y videojuegos favoritos como nunca antes!

Compatible con resolución 4K a 60 Hz

Efectos de luz degradados en pared

Adecuado para televisores de hasta 85"

Diseño simple y compacto

Controla y configura con la aplicación Hue