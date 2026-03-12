Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85" + HDMI sync box 4K

239,99 €

Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Primer plano de la parte trasera de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Embalaje de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Uso de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Uso de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Uso de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Uso de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Uso de TIRAS DE LUCES Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85&quot; + HDMI sync box 4K
Próximamente

Descubre cuándo puedes hacer tu pedido

Recibe un correo electrónico cuando este producto esté disponible. Solo te enviaremos este correo electrónico una vez. Consulta nuestra Política de privacidad para obtener más información.

Aviso de privacidad de Philips Hue

No participa en ninguna promoción ni oferta

Acerca de Kit de sincronización Philips Hue Play: tira de luz gradient 85" + HDMI sync box 4K

Adéntrate en el mundo del entretenimiento Hue con este kit de sincronización multimedia. El kit incluye una Play HDMI sync box 4K y una tira de luz con degradado y capacidad de color. Conecta decodificadores y dispositivos de streaming a la sync box y sincroniza el contenido de la televisión con la tira de luces. Disfruta de coloridos efectos de iluminación de pared con degradado que reaccionan a la perfección al contenido de la pantalla. La sync box admite una resolución 4K con una frecuencia de actualización de 60 Hz, lo que te permite ver contenido en alta calidad con respuesta de luz instantánea. ¡Configúralo todo sin esfuerzo en la aplicación Hue y disfruta de tus películas, series y videojuegos favoritos como nunca antes!

  • Compatible con resolución 4K a 60 Hz
  • Efectos de luz degradados en pared
  • Adecuado para televisores de hasta 85"
  • Diseño simple y compacto
  • Controla y configura con la aplicación Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay