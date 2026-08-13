Philips Hue -tilit

Philips Hue tilisi varmistaa, että vain sinä – ja valtuutetut käyttäjät – pääsevät käyttämään järjestelmääsi.
Sinun yksityisyytesi, meidän prioriteettimme
Philips Hue -tili on turvallinen tapa tunnistaa Philips Hue -järjestelmän omistaja. Sen avulla voit hallita, millä käyttäjillä ja sovelluksilla on pääsy tuotteisiisi. Pian sinun on luotava Philips Hue -tili. Haluatko tietää enemmän siitä, kuinka käsittelemme tietojasi? Lue tietosuojailmoitus
Hallinnoi käyttäjien käyttöoikeuksia
Katso (ja hallitse!), kenellä on pääsy Philips Hue -järjestelmääsi, olipa kyseessä sitten sovellus, älykäs ekosysteemi tai käyttäjä. Säädä käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä haluat käyttäjän hallitsevan – vain valot, valot ja security-tuotteet tai kaikki.
Lisää ylimääräinen suojakerros
Tilit antavat meille tehokkaamman tavan tunnistaa Philips Hue -järjestelmän omistaja. Voit jopa määrittää kaksivaiheisen todennuksen kirjautuessasi tilillesi.
Ohjaa valoja mistä tahansa
Tilin ja Bridgen avulla voit käyttää Ei kotiohjauksen alueella -toimintoa. Sytytä ja sammuta valot, kirjaudu Secure-järjestelmääsi tai säädä asetuksiasi Philips Hue -sovelluksessa missä tahansa.
Hallitse useita Bridgejä
Onko sinulla enemmän kuin yksi Bridge? Myöhemmin tänä vuonna voit lisätä useita Bridgejä yhdelle tilille ja lajitella ne kodeiksi pitääksesi järjestelmäsi järjestyksessä.
Vertaa käyttöoikeuksia
Voit määrittää Philips Hue -tilisi käyttäjille neljän tyyppisiä käyttöoikeuksia. Riippumatta siitä, mitkä käyttöoikeudet sinulla on, voit aina ohjata valoja – vaikka internetyhteys olisi poikki.
Ohjaa valoja ilman Internetiä
Lisää tai poista valoja, tunnistimia ja kytkimiä¹
Luo, muokkaa ja poista Huoneita ja Alueita
Luo, muokkaa ja poista automaatioita
Synkronointi: Linkitä sovellus Spotifyhin
Synkronointi: Käynnistä tai lopeta
Secure: laita järjestelmä päälle tai pois päältä
Secure: katso kameran livekuvaa ja videoleikkeitä
Secure: näytä tapahtuman aikajana
Secure: vastaanota ilmoituksia
Secure: hallitse kameran asetuksia
Secure: tee tilaus
Secure: poista Secure-tuotteita
Lisää tai poista Bridge
Luo, nimeä uudelleen tai poista Koti
Hallitse käyttöoikeuksia
Mitä voit tehdä Philips Hue -tileillä
Philips Hue + Spotify
Linkitä Philips Hue- ja Spotify-tilisi nähdäksesi valosi reagoivan musiikkiin. Käytä Hue-sovelluksen Synkronointi-välilehteä aloittaaksesi – ja muuta huone henkilökohtaiseksi konsertiksi.
Älykotiavustajat
Yhdistä Philips Hue -tilisi älykotiavustajaan ja ohjaa valoja äänikomennoilla. Sinun tarvitsee vain kertoa valoillesi, mitä haluat niiden tekevän, niin ne tottelevat!
Älykäs kodin turva
Pääset Philips Hue Secureen, älykkään kodin turvatuotteiden ja -ominaisuuksien kokoelmaamme.
Kysymyksiä ja vastauksia
Miten voin luoda Hue-tilin?
Miten voin luoda Hue-tilin?
Jos rekisteröin Hue-tilin, mitä antamilleni tiedoille tapahtuu?
Jos rekisteröin Hue-tilin, mitä antamilleni tiedoille tapahtuu?
Voinko käyttää Hue-tiliäni useilla laitteilla?
Voinko käyttää Hue-tiliäni useilla laitteilla?
Mitä tietoja Hue-tili edellyttää?
Mitä tietoja Hue-tili edellyttää?
Vaaditaanko kaksivaiheinen todennus Hue-tilille kirjautumiseen?
Vaaditaanko kaksivaiheinen todennus Hue-tilille kirjautumiseen?
Lähetetäänkö minulle markkinointiviestintää, kun luon Hue-tilin?
Lähetetäänkö minulle markkinointiviestintää, kun luon Hue-tilin?
1 Jos laite kuuluu Philips Hue Secure -kokoonpanoon, vain käyttäjä, jonka käyttöoikeudet ovat tyyppiä Turvallisuus: lisäoikeudet tai Järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, voi poistaa sen.