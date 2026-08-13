Philips Hue -tilit

Philips Hue -tilit

Philips Hue tilisi varmistaa, että vain sinä – ja valtuutetut käyttäjät – pääsevät käyttämään järjestelmääsi. 

Sinun yksityisyytesi, meidän prioriteettimme

Philips Hue -tili on turvallinen tapa tunnistaa Philips Hue -järjestelmän omistaja. Sen avulla voit hallita, millä käyttäjillä ja sovelluksilla on pääsy tuotteisiisi. Pian sinun on luotava Philips Hue -tili. Haluatko tietää enemmän siitä, kuinka käsittelemme tietojasi? Lue tietosuojailmoitus

 

Hue-sovellus, jossa on esillä Hallitse jäseniä -näyttö

Hallinnoi käyttäjien käyttöoikeuksia

Katso (ja hallitse!), kenellä on pääsy Philips Hue -järjestelmääsi, olipa kyseessä sitten sovellus, älykäs ekosysteemi tai käyttäjä. Säädä käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä haluat käyttäjän hallitsevan – vain valot, valot ja security-tuotteet tai kaikki.

Kuva lukosta

Lisää ylimääräinen suojakerros

Tilit antavat meille tehokkaamman tavan tunnistaa Philips Hue -järjestelmän omistaja. Voit jopa määrittää kaksivaiheisen todennuksen kirjautuessasi tilillesi.

Mies käyttämässä Hue-sovellusta kuvan toisella puolella ja talo toisella puolella

Ohjaa valoja mistä tahansa

Tilin ja Bridgen avulla voit käyttää Ei kotiohjauksen alueella -toimintoa. Sytytä ja sammuta valot, kirjaudu Secure-järjestelmääsi tai säädä asetuksiasi Philips Hue -sovelluksessa missä tahansa.

Ohjaa useita Hue Bridge ‑siltoja Hue-tilillä

Hallitse useita Bridgejä

Onko sinulla enemmän kuin yksi Bridge? Myöhemmin tänä vuonna voit lisätä useita Bridgejä yhdelle tilille ja lajitella ne kodeiksi pitääksesi järjestelmäsi järjestyksessä.

Vertaa käyttöoikeuksia

Voit määrittää Philips Hue -tilisi käyttäjille neljän tyyppisiä käyttöoikeuksia. Riippumatta siitä, mitkä käyttöoikeudet sinulla on, voit aina ohjata valoja – vaikka internetyhteys olisi poikki.

Valaistus

Turvallisuus: perus

Turvallisuus: edistyksellinen

Järjestelmänvalvoja

Ohjaa valoja ilman Internetiä

Lisää tai poista valoja, tunnistimia ja kytkimiä¹

Luo, muokkaa ja poista Huoneita ja Alueita

Luo, muokkaa ja poista automaatioita

Synkronointi: Linkitä sovellus Spotifyhin

Synkronointi: Käynnistä tai lopeta

Secure: laita järjestelmä päälle tai pois päältä

Secure: katso kameran livekuvaa ja videoleikkeitä

Secure: näytä tapahtuman aikajana

Secure: vastaanota ilmoituksia

Secure: hallitse kameran asetuksia

Secure: tee tilaus

Secure: poista Secure-tuotteita

Lisää tai poista Bridge

Luo, nimeä uudelleen tai poista Koti

Hallitse käyttöoikeuksia

Mitä voit tehdä Philips Hue -tileillä

Hue-sovellus, jossa on esillä Synkronoi Spotifyn kanssa -välilehti

Philips Hue + Spotify

Linkitä Philips Hue- ja Spotify-tilisi nähdäksesi valosi reagoivan musiikkiin. Käytä Hue-sovelluksen Synkronointi-välilehteä aloittaaksesi – ja muuta huone henkilökohtaiseksi konsertiksi.

Tutustu Philips Hue + Spotifyyn
Google Nest mini, Apple HomePod mini ja Amazon Echo dot valkoisella taustalla.

Älykotiavustajat

Yhdistä Philips Hue -tilisi älykotiavustajaan ja ohjaa valoja äänikomennoilla. Sinun tarvitsee vain kertoa valoillesi, mitä haluat niiden tekevän, niin ne tottelevat!

Tutustu ääniohjaukseen
Älykäs kodin turva

Älykäs kodin turva

Pääset Philips Hue Secureen, älykkään kodin turvatuotteiden ja -ominaisuuksien kokoelmaamme.

Tutustu älykkääseen kodin turvaan

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten voin luoda Hue-tilin?

Jos rekisteröin Hue-tilin, mitä antamilleni tiedoille tapahtuu?

Voinko käyttää Hue-tiliäni useilla laitteilla?

Mitä tietoja Hue-tili edellyttää?

Vaaditaanko kaksivaiheinen todennus Hue-tilille kirjautumiseen?

Lähetetäänkö minulle markkinointiviestintää, kun luon Hue-tilin?

1 Jos laite kuuluu Philips Hue Secure -kokoonpanoon, vain käyttäjä, jonka käyttöoikeudet ovat tyyppiä Turvallisuus: lisäoikeudet tai Järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, voi poistaa sen.

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