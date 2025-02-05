How to get the best home gym lighting

10.6.2020

Jotkut omistavat yhden nurkan huoneesta kuntoilulle. Toiset rakentavat ison kuntosalin autotalliin. Tilasta ja sen koosta riippumatta kotikuntosalin valaistuksen optimointi kannattaa, sillä kunnollinen valaistus auttaa luomaan motivoivan ympäristön, joka ylläpitää terveellistä harrastusta ja saa jatkamaan hyvin alkanutta kuntoilukuuria aivan huomaamatta.

Kotikuntosalin valaistuksen perusteet

Siihen on syynsä, että iloitsemme auringonvalosta: päivänvalo parantaa mielialaa. Hyödynnä siis tilan luonnollista valaistusta sijoittamalla laitteet lähelle ikkunoita. Jos kotikuntosali ei ole valmiiksi hyvin valaistussa paikassa vaan autotallissa tai kellarissa, tuo aurinko sisälle oikealla valaistuksella.

Käytä LED-lamppuja

LED-lamput ovat aina kustannustehokas vaihtoehto. Ne kestävät paljon pidempään kuin muun tyyppiset lamput. LED-lampuissa on myös älyvaihtoehtoja, jolloin valaistusta voidaan kontrolloida erityisen tarkasti.

Oikeaa määrä valoa

Mitä enemmän luumeneja, sitä kirkkaampi lamppu. Yksi valaisin ei luultavasti riitä valaisemaan koko tilaa. Varmista siis, että hankit riittävän määrän valaisimia tai lamppuja, ja että niiden valoteho on riittävän suuri. Jos haluat, että kotikuntosali toimii samalla myös rentoutumistilana kuten joogastudiona, hanki himmennettävät valot, jotta voit vähentää valon määrää tarpeen mukaan.

Käytä viileää valoa

Värilämpötila (valkoisen valon sävy lämpimästä viileään) ilmaistaan kelvineinä. Auringonvalon värilämpötila on noin 5 000 K. Kotikuntosalille sopivimman valaistuksen saat käyttämällä lamppua, jonka Kelvin-alue on 2 200–6 500 K. Silloin käytössäsi on sekä viileä sinivalkoinen valo, joka nostaa energiatasoa, että lämpimät valkoisen sävyt rentoutumista varten. 

Sijoita valot oikein

Valaisimien sijoittelulla on suuri merkitys. Tasainen valaistus tekee harjoittelutilasta miellyttävän. Jos huoneessa on vain yksi kattovalaisin eikä enempää ole mahdollista asentaa, hanki lamppu, jossa on suuri valoteho (suuri valovirta eli paljon luumeneita), jotta tilassa on varmasti riittävästi valoa. Jos kattovalaisimia on useita, käytä jokaisessa valaisimessa pienempitehoista lamppua liian kirkkauden välttämiseksi.

Kotikuntosalin parhaat valaisimet

Kun olet valinnut haluamasi valon tyypin – paras vaihtoehto on himmennettävä ja lämpimästä viileään säädettävä LED – voit valita valaisimet. Tarvittavien valaisimien määrä ja tyyppi riippuvat tietysti tilan koosta ja muodosta, mutta kotikuntosali valaistusta voidaan ajatella kolmesta näkökulmasta:

Kattovalot

Kotikuntosalin kattovalaistuksen avulla voit täyttää tilan valolla. Jos tarvitset uusia valaisimia, valitse sellaiset, jotka ovat samassa tasossa katon kanssa. Riippuvalaisimet eivät sovellu tilaan, jossa hypitään, heitetään tai juostaan.

Parhaat vaihtoehdot ovat upotetut kohdevalot tai kiskovalaimet. Upotettujen kohdevalaisimien avulla voit valaista koko huoneen, vaikka sen muoto olisikin epäsäännöllinen. Silloin valoa on tasaisesti koko tilan laajuudelta. 

Vaihtoehtoisesti voit käyttää kiskovalaisimia. Silloin valon voi kääntää eri harjoitusalueille. Hanki yksi valaisin kutakin konetta tai laitetta kohti, kuten juoksumattoa tai painopenkkiä. Parhaan mahdollisen tuloksen saat käyttämällä uppoasennettavien valaisimien (peilin edessä) ja kiskovalaisimien (laitteeseen suunnattuna) yhdistelmää. 

Lattiavalaisimet

Lattiavalaisimet ovat erityisen hyödyllisiä kotikuntosalilla, jos sinulla on vain yksi paikka kattovalaisimelle. Lattiavalaisimen avulla voit tuoda valoa huoneen pimeimpiin kulmiin. Lattiavalaisimen tehtävä on tuottaa suoraa valoa, joten valitse valaisin, jossa on säädettävä pää. Silloin valon suuntaa voidaan säätää joustavasti. Toinen vaihtoehto on valita varjostin, joka ei himmennä tai muuta valon sävyä liikaa.

Pöytävalaisimet

Jos olet jo hankkinut kotikuntosaliin katto- ja lattiavalaisimet, mutta tilaan jää pimeitä nurkkia, käytä pöytävalaisimia valaisemaan nämä vaikeasti tavoitettavat kohdat täytevalolla. Valaisin, jonka päätä voi säätää, auttaa ohjaamaan valoa sopivaan kohtaan.

Jos sinusta tuntuu, että et ole voinut viettää niin paljon aikaa kotikuntosalilla kuin olisit halunnut, tee pieniä parannuksia valaistukseen. Oikea määrä oikeanlaista valoa on hyvinkin saattanut olla asia, joka tilasta on puuttunut. Oikealla valaistuksella kotikuntosalista voi tulla yksi kotisi suosikkihuoneista.

