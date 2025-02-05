Kotikuntosalin kattovalaistuksen avulla voit täyttää tilan valolla. Jos tarvitset uusia valaisimia, valitse sellaiset, jotka ovat samassa tasossa katon kanssa. Riippuvalaisimet eivät sovellu tilaan, jossa hypitään, heitetään tai juostaan.

Parhaat vaihtoehdot ovat upotetut kohdevalot tai kiskovalaimet. Upotettujen kohdevalaisimien avulla voit valaista koko huoneen, vaikka sen muoto olisikin epäsäännöllinen. Silloin valoa on tasaisesti koko tilan laajuudelta.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää kiskovalaisimia. Silloin valon voi kääntää eri harjoitusalueille. Hanki yksi valaisin kutakin konetta tai laitetta kohti, kuten juoksumattoa tai painopenkkiä. Parhaan mahdollisen tuloksen saat käyttämällä uppoasennettavien valaisimien (peilin edessä) ja kiskovalaisimien (laitteeseen suunnattuna) yhdistelmää.