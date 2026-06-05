Kun Hue-valojen ja Netflixin toiminta synkronoidaan Sync Boxin avulla, sinun on kytkettävä suoratoistolaite, jolla voit suoratoistaa sisältöä televisiossasi. Älytelevisiot, joissa on sisäänrakennetut sovellukset suoratoistopalveluille, kuten Netflixille ja Amazon Primelle, eivät toimi Sync Boxin kanssa – sisällön on kuljettava Sync Boxin läpi, jotta valojen synkronointi toimii.
Kaikki HDMI-suoratoistolaitteen toimivat Sync Boxin kanssa. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä (myös muita laitteita voidaan käyttää):
- Apple TV
- Google Chromecast
- PlayStation
- Xbox
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
Kun olet kytkenyt HDMI-suoratoistolaitteen Sync Boxiin, avaa Hue Sync ‑mobiilisovellus. Voit nimetä laitteet uudelleen Asetukset-välilehden HDMI-tulot näyttävästä kohdasta, mikä on erityisen hyödyllistä, jos sinulla on useita laitteita liitettynä HDMI-tuloihin.