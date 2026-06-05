How to connect Hue Sync with Netflix

How to connect Hue Sync with Netflix

January 28, 2020

On kaksi tapaa synkronoida Hue-valot Netflixin kanssa: voit joko käyttää Philips Hue Play HDMI Sync Boxia yhdessä Hue Sync ‑mobiilisovelluksen kanssa tai käyttää tietokonetta Hue Sync ‑työpöytäsovelluksen kanssa.  

Olemme helpottaneet elämää kokoamalla kaksi vaiheittaista opasta Hue Syncin käyttämiseen Netflixin kanssa riippumatta siitä, käytätkö uutta Sync Boxia vai tietokonetta.

Synkronoi Hue ja Netflix: näin se tehdään Sync Boxin avulla

Valojen synkronointiin tarvitset Philips Hue ‑järjestelmän, jossa on Hue Bridge V2, värejä toistavat Hue-älyvalot ja Sync Box. Varmista, että olet jo määrittänyt viihdealueen, johon voit lisätä jopa 10 valoa. (Etkö ole varma, miten viihdealue määritetään? Siirry Hue-sovelluksessa kohtaan Asetukset > Viihdealueet> Luo viihdealue.)

Vaihe 1: Sync Boxin ja Hue Sync -mobiilisovelluksen asentaminen 

Lataa Hue Sync ‑mobiilisovellus, jotta voit määrittää Sync Boxin. Kytke Sync Box virtalähteeseen ja yhdistä se mukana toimitetulla HDMI-kaapelilla lähtöliitännästä television tuloliitäntään. Kun Sync Boxin etupuolella oleva merkkivalo muuttuu siniseksi, voit avata sovelluksen ja aloittaa asennuksen. Seuraa näytön ohjeita, jotka opastavat sinut helppojen asennusvaiheiden läpi. Voit myös katsoa videon, joka neuvoo Sync Boxin määrittämisessä:

Vaihe 2: HDMI-suoratoistolaitteen yhdistäminen

Kun Hue-valojen ja Netflixin toiminta synkronoidaan Sync Boxin avulla, sinun on kytkettävä suoratoistolaite, jolla voit suoratoistaa sisältöä televisiossasi. Älytelevisiot, joissa on sisäänrakennetut sovellukset suoratoistopalveluille, kuten Netflixille ja Amazon Primelle, eivät toimi Sync Boxin kanssa – sisällön on kuljettava Sync Boxin läpi, jotta valojen synkronointi toimii.   

Kaikki HDMI-suoratoistolaitteen toimivat Sync Boxin kanssa. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä (myös muita laitteita voidaan käyttää): 

  • Apple TV
  • Google Chromecast
  • PlayStation
  • Xbox
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick

Kun olet kytkenyt HDMI-suoratoistolaitteen Sync Boxiin, avaa Hue Sync ‑mobiilisovellus. Voit nimetä laitteet uudelleen Asetukset-välilehden HDMI-tulot näyttävästä kohdasta, mikä on erityisen hyödyllistä, jos sinulla on useita laitteita liitettynä HDMI-tuloihin. 

Vaihe 3: Netflixin käynnistäminen

Seuraava vaihe riippuu siitä, mitä suoratoistolaitetta käytät Sync Boxin kanssa. Jos käytät suoratoistoon langatonta lähetyslaitetta kuten Chromecastia, voit avata Netflix-sovelluksen mobiililaitteellasi ja lähettää mobiililaitteen näytön suoraan televisioruudulle. Fire TV Stick, Apple TV, Roku, erilaiset digisovittimet ja pelikonsolit, kuten PlayStation 4 ja Xbox One, toimivat Sync Boxin kanssa, kun lataat sovelluksen ja hallitset suoratoistoa suoraan televisioruudulta.  

Kun langaton lähetys käynnistyy, avaa Hue Sync ‑mobiilisovellus ja napauta vihreää Käynnistä-painiketta sovelluksen alaosassa. Sitten voit nauttia Hue Syncin surround-valotehosteista Netflixin kanssa! 

Nainen käyttämässä Hue Synciä television kanssa kaukosäädin kädessään

Huen synkronointi Netflixin kanssa: työpöytäsovellus

Tämän menetelmän kanssa tarvitset saman Philips Hue ‑järjestelmän, jossa on Hue Bridge ja värejä toistavat valot, mutta et tarvitse Sync Boxia. Tarvitset myös pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen (Windows 10 tai uudempi, MacOS Sierra tai uudempi) ja Hue-sovellukseen määritetyn viihdealueen. 

Vaihe 1: Hue Sync -työpöytäsovelluksen asentaminen

Lataa Hue Sync ‑työpöytäsovellus tietokoneeseen. Asennuksen jälkeen valitse Pelit-, Musiikki- tai Video-tila, kun haluat aloittaa synkronoinnin. Sovellus käyttää valoja tietokoneen näytön sisällön mukaan. Voit säätää valojen kirkkautta ja vaihtumisnopeutta, määrittää synkronointitilan ja paljon muuta.

Vaihe 2: Netflixin käynnistäminen tietokoneella

Avaa Netflix Google Chrome ‑selaimessa. Siirry valitsemaasi televisio-ohjelmaan tai elokuvaan ja nauti viihteestä – sekä surround-valaistuksesta.

(Valinnainen) Vaihe 3: Kuvan langaton lähetys televisioon

Hue Sync ‑työpöytäsovellus on tarkoitettu työpöytäkoneille ja kannettaville tietokoneille, mutta sitä voi käyttää myös television kanssa. Sinun tarvitsee vain lähettää kuva langattomasti televisioon. Jos televisioosi on jo liitetty suoratoistolaite, lähetä tietokoneesi näyttö (toistamalla Netflixiä Chrome-selaimessa) tai liitä tietokone HDMI-kaapelilla televisioon, jotta voit synkronoida valojen toiminnan. Tämä vaihtoehto toimii, mutta se ei välttämättä tarjoa samaa korkeaa laatua kuin synkronointi television kanssa Philips Hue Play HDMI Sync Boxin kanssa.

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