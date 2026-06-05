Seuraava vaihe riippuu siitä, mitä suoratoistolaitetta käytät Sync Boxin kanssa. Jos käytät suoratoistoon langatonta lähetyslaitetta kuten Chromecastia, voit avata Netflix-sovelluksen mobiililaitteellasi ja lähettää mobiililaitteen näytön suoraan televisioruudulle. Fire TV Stick, Apple TV, Roku, erilaiset digisovittimet ja pelikonsolit, kuten PlayStation 4 ja Xbox One, toimivat Sync Boxin kanssa, kun lataat sovelluksen ja hallitset suoratoistoa suoraan televisioruudulta.

Kun langaton lähetys käynnistyy, avaa Hue Sync ‑mobiilisovellus ja napauta vihreää Käynnistä-painiketta sovelluksen alaosassa. Sitten voit nauttia Hue Syncin surround-valotehosteista Netflixin kanssa!