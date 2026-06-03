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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live -kampanja: säästä jopa 25 %

Saat 15 % alennuksen, kun ostat vähintään kaksi kampanjatuotetta. Lisää tilaukseen Bridge ja säästä 25 %.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live -kampanja: säästä jopa 25 %

Saat 15 % alennuksen, kun ostat vähintään kaksi kampanjatuotetta. Lisää tilaukseen Bridge ja säästä 25 %.

53 tuotetta
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 3 m

Flux ultra-bright valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Dimmer switch

Dimmer switch

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

Lisää Bridge

Enemmän ominaisuuksia ja -25 % Bridgellä!

Osta Bridge
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Flux valonauha 10 m

Flux valonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Jopa 1 600 luumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Tarkat Chromasync™-värit
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 5 m

Flux ultra-bright valonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Flux valonauha 3 m

Flux valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Keskikokoinen Infuse-kattovalaisin

Keskikokoinen Infuse-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Philips Hue -seinäkytkinmoduuli, 2 kpl:n pakkaus

Philips Hue -seinäkytkinmoduuli, 2 kpl:n pakkaus

Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Edellyttää Hue Bridgeä
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Play-valopalkin tuplapakkaus

Play-valopalkin tuplapakkaus

Tuplapakkaus
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*
Säästä jopa 25 %
Lähikuva edestä Bridge

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
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Kaikki Sports Live -älyvalaistuskampanjasta

Milloin Sports Live -kampanja pidetään?

Mitä tuotteita kampanjaan kuuluu?

Miten pysyn ajan tasalla Philips Hue -tarjouksista, kuten Sports Live -kampanja?

Ehdot

  • Tämä kampanja on voimassa 21.6.2026 klo 23.59 asti.
  • Lisää ostoskoriisi vähintään kaksi (2) kampanjatuotetta, niin saat 15 % alennusta kyseisten kampanjatuotteiden kokonaishinnasta. Jos Hue Bridge on yksi näistä tuotteista, saat 25 % alennusta kampanjatuotteiden kokonaishinnasta.
  • Alennus lisätään ostoskorissa olevien kampanjatuotteiden hintaan kassalla osoitteessa https://www.philips-hue.com/fi-fi/products/promotions/sport-experience.
  • Alennus koskee enintään 25 tuotetta.
  • Kampanja koskee vain varastossa olevia tuotteita, ja kaikki ostot ovat Philips Huen myyntiehtojen alaisia.
  • Jos osa tilauksesta palautetaan, hyvityksestä vähennetään suhteellinen alennus, jos palautus on oikeutettu siihen. 
  • Tätä tarjousta ei voida yhdistää muihin tarjouksiin tai alennuskoodeihin osoitteessa www.philips-hue.com.
  • Signify Finland Oy pidättää oikeuden peruuttaa kampanjan milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen.

Lue palautusohjeet

Koe tämä jalkapallokausi täysin uudella tavalla Hue Sports Live -ominaisuuden ja älyvalojesi avulla!

Kuva jalkapallostadionista televisioruudulla, jota ympäröivät vihreän sävyiset valot. Kuvalla mainostetaan Hue Sports Live -kampanjaa.

Ottelun huippuhetket

Valosi reagoivat jokaiseen hetkeen – aloituspotkusta puoliajalle ja aina loppuvihellykseen asti. 

Ystäväporukka juhlii maalia, jonka he näkevät televisiosta. Hue Sports Live -ominaisuus saa valot reagoimaan toistamalla vaaleanpunaisia ja sinisiä sävyjä.

Kaikki maalit

Valotehosteet käynnistyvät reaaliajassa jokaisen maalin merkiksi ja juhlistavat suosikkijoukkueesi huippuhetkiä.

Neljä ystävää istuu sohvalla, yksi pitää jalkapalloa, kun he katsovat ottelua televisiosta. Hue Sports Live -ominaisuus saa valot loistamaan punaisina punaisen kortin hetkellä.

Punaiset ja keltaiset kortit

Pelin käänteistä tuomarin päätöksiin, valosi reagoivat ottelun ylä- ja alamäkiin reaaliajassa.

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