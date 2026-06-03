- Tämä kampanja on voimassa 21.6.2026 klo 23.59 asti.
- Lisää ostoskoriisi vähintään kaksi (2) kampanjatuotetta, niin saat 15 % alennusta kyseisten kampanjatuotteiden kokonaishinnasta. Jos Hue Bridge on yksi näistä tuotteista, saat 25 % alennusta kampanjatuotteiden kokonaishinnasta.
- Alennus lisätään ostoskorissa olevien kampanjatuotteiden hintaan kassalla osoitteessa https://www.philips-hue.com/fi-fi/products/promotions/sport-experience.
- Alennus koskee enintään 25 tuotetta.
- Kampanja koskee vain varastossa olevia tuotteita, ja kaikki ostot ovat Philips Huen myyntiehtojen alaisia.
- Jos osa tilauksesta palautetaan, hyvityksestä vähennetään suhteellinen alennus, jos palautus on oikeutettu siihen.
- Tätä tarjousta ei voida yhdistää muihin tarjouksiin tai alennuskoodeihin osoitteessa www.philips-hue.com.
- Signify Finland Oy pidättää oikeuden peruuttaa kampanjan milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen.
Säästä jopa 25 %
Flux ultra-bright valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
Nykyinen hinta on 99,99 €
Säästä jopa 25 %
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Nykyinen hinta on 159,99 €
Säästä jopa 25 %
Dimmer switch
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Nykyinen hinta on 21,99 €
Säästä jopa 25 %
Flux valonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 199,99 €
Säästä jopa 25 %
A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
Jopa 1 600 luumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Tarkat Chromasync™-värit
Nykyinen hinta on 79,99 €
Säästä jopa 25 %
Flux ultra-bright valonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
Nykyinen hinta on 149,99 €
Säästä jopa 25 %
Flux valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
Nykyinen hinta on 69,99 €
Säästä jopa 25 %
Keskikokoinen Infuse-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 229,99 €
Säästä jopa 25 %
Philips Hue -seinäkytkinmoduuli, 2 kpl:n pakkaus
Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Edellyttää Hue Bridgeä
Nykyinen hinta on 79,99 €
Säästä jopa 25 %
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl
Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin
Essential värivalo
Nykyinen hinta on 49,99 €
Säästä jopa 25 %
Play-valopalkin tuplapakkaus
Tuplapakkaus
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*
Nykyinen hinta on 139,99 €
Säästä jopa 25 %
Bridge
Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
Nykyinen hinta on 59,99 €