Philips Hue Dimmer switch -kytkimen asentaminen

1. syyskuuta 2023

Yksi Philips Hue ?älyvalaistuksen suurimmista eduista on mahdollisuus ohjata valoja Philips Hue -sovelluksella tai puhekomennoilla kodin virtaaliavustajan kautta. Toisinaan saatat silti haluta käyttää perinteistä valokytkintä.

Oppaamme kattaa lähes kaikki tilanteet. Hue-järjestelmään on saatavana useita erilaisia älyvalaistustarvikkeita, mukaan lukien liiketunnistimet sisä- ja ulkokäyttöön, Tap dial switch ?kytkin ja Dimmer switch -kytkin. Perinteisen himmentimen asentaminen voi olla hankalaa: kytkin on hintava, sen asentamiseen tarvitaan yleensä sähköasentaja tai – jos haluat tehdä asennuksen itse – riittävästi tietotaitoa ja pätevyyttä. Dimmer switch ?kytkimen asentamiseen tarvitset vain Hue-sovelluksen ja Philips Hue ?valot, ja voit tehdä asennuksen vaivattomasti itse.

Vaiheittainen opas Dimmer switch -kytkimen asentamiseen

Dimmer switch -kytkimen asentaminen ja yhdistäminen omaan älyvalaistusjärjestelmään on helppoa ja se onnistuu muutamassa helpossa vaiheessa.

Vaihe 1: Sopivan paikan valitseminen kytkimelle

Dimmer switch ‑kytkin ei korvaa eikä peitä perinteistä valokytkintä, joten voit itse valita vapaasti, mihin haluat uuden älykytkimen sijoittaa. Kytkin ei ole sidottu alkuperäiseen asennuspaikkaan, joten voit käyttää sitä missä tahansa.

Kytkin koostuu kahdesta osasta: pohjalevystä ja kaukosäätimestä, joka kiinnittyy magneettisesti pohjalevyyn ja jota voidaan käyttää missä tahansa kuljetatkin sitä mukanasi. Yleensä paras paikka Dimmer switch -kytkimelle on sisäänkäyntien tai istuinryhmän lähellä, kuten olohuoneessa tai ruokailutilassa.

(Valinnainen) Vaihe 2: Kiinnittäminen liimalla tai ruuveilla

Kytkin voidaan asentaa kahdella tavalla: liimaamalla mukana toimitettu pohjalevy, jossa on valmis liimapinta, tai ruuvaamalla kytkin seinään (ruuvit eivät sisälly toimitukseen):

Jos päätät kiinnittää kytkimen liimaamalla, irrota suojapaperi pohjalevystä, aseta levy täsmälleen haluamaasi kohtaan (varmista, että se on suorassa) ja paina sitten seinälevy tiukasti kiinni seinään.

Vaikka kytkimen mukana ei toimiteta tarvittavia kiinnitysosia, voit kiinnittää pohjalevyn seinään ruuveillaIrrota seinälevyn takaosa etulevystä ruuvimeisselillä ja aseta sopivan kokoiset ruuvit pohjalevyn takaosan ruuvinreikien läpi. Kiinnitä ruuvit paikoilleen ruuvitaltalla tai ruuvinvääntimellä seinätyypin mukaan. Joihinkin seinätyyppeihin joudutaan mahdollisesti asentamaan kiinnitystulpat, jotta pohjalevyn kiinnitys on riittävän luja.

Valaistusidea: Voit myös asettaa kytkimen (ilman pohjalevyä) mille tahansa magneettiselle pinnalle, kuten jääkaapin oveen. Kannattaa kokeilla!

Vaihe 3: Kytkimen liittäminen älyvalaistusjärjestelmään

Kytkimen määrittäminen on helppoa käytetystä menetelmästä riippumatta. Menetelmä puolestaan määräytyy nykyisen älyvalaistuskokoonpanon mukaan:

Hue Bridgen avulla: Avaa Hue-sovellus ja siirry kohtaan Asetukset > Tarvikkeet ja napauta sinistä plus (+) -kuvaketta. Liitä kytkin järjestelmääsi seuraamalla näytön ohjeita. 

Ilman Bridgeä:       

o Pidä kytkintä kohdistettuna valoon, jota haluat ohjata (pidä enintään 15 cm:n etäisyys lamppuun tai valaisimeen). 

o Pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kytkimen etupuolella oleva LED-merkkivalo alkaa vilkkua. 

o Pidä kytkintä ohjattavan valon lähellä ja paina virtapainiketta pitkään, kunnes valo vilkkuu kolme kertaa. Vapauta virtapainike kolmannen vilkkumisen jälkeen. 

Voit nyt ohjata tätä valoa kytkimellä. Toista toimenpide enintään 10 lampulle. Voit poistaa valon Dimmer switch -kytkimestä toistamalla samat toimet, mutta pidä Hue-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. 

Vaihe 4: Asetusten mukauttaminen

Jos sinulla on Bridge, voit käyttää Philips Hue -sovellusta kytkimen asetusten mukauttamiseen haluamallasi tavalla. Avaa sovellus ja siirry kohtaan Asetukset > Tarvikkeet ja napauta kytkintä, jota haluat mukauttaa.

Dimmer switch -kytkimen vianetsintä

Onko sinulla Dimmer switch -kytkimeen liittyviä ongelmia? Tee asetusten nollaus pitämällä kaikkia neljää painiketta painettuina samanaikaisesti, kunnes kytkimen LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Dimmer switch -kytkimen tehdasasetusten palautus

Kytkimen tehdasasetukset palautetaan irrottamalla paristokotelon kansi ja pitämällä asetuspainiketta painettuna vähintään 10 sekunnin ajan, kunnes etupaneelin LED-merkkivalo vilkkuu oranssina. 

Philips Hue -valon tehdasasetusten palautus

Joskus Philips Hue -älyvaloon liittyvä ongelma voidaan korjata palauttamalla sen tehdasasetukset Dimmer switch -kytkimellä:

  1. Sytytä ja sammuta valo: sammuta valo, odota 15 sekuntia ja sytytä se uudelleen.
  2. Pidä Dimmer switch -kytkintä enintään 15 cm:n etäisyydellä valosta.
  3. Pidä virtapainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia, kunnes kytkimen LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi.
