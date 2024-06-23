Sijoita ulkotiloihin tarkoitettu tunnistin autotallin tai pihatien ylle, jotta voit helpottaa lähtemistä ja saapumista pimeällä. Voit asettaa ulkotilojen tunnistimen kytkemään päälle useita valoja samanaikaisesti. Ja miksipä et yhdistäisi tunnistinta polulle riviin asetettuihin älyvaloihin sekä seinävalaisimiin, jotta autoa on helpompi ajaa pihatiellä? Jos kuljet kotiisi autotallin kautta, voit asettaa tunnistimen laukaisemaan myös sisävalaisimet.

Valaistusvinkki: Jos sinusta tuntuu, että liiketunnistin havaitsee liikaa jalkakäytävän liikettä, kokeile vähentää sen liikeherkkyyttä. Jos tämä ei auta, kallista tunnistinta alaspäin sen kantaman pienentämiseksi.