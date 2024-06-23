Parhaat vinkit Philips Hue -liiketunnistimien käyttöön

13. heinäkuuta 2023

Hapuiletko usein yöllä kylpyhuoneen valokytkintä? Harmittaako eteisen valon sytyttäminen kyynärpäällä, kun kannat raskaita ruokakasseja? Entä jos kehosi toimisi valokytkimenä? 

Kun yhdistät älyvalosi Hue-liiketunnistimiin, kehosi liike laukaisee valot. Valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, kun sinä, perheesi tai vieraasi liikutte huoneesta toiseen. Älyvalot yhdistettynä ulkotilojen liiketunnistimiin ovat ensinnäkin kätevät, mutta ne myös lisäävät mielenrauhaasi, sillä ne pitävät ei-toivotut vieraat loitolla yöllä ja ollessasi poissa kotoa.

Liiketunnistimien käyttö ulkotiloissa

Liiketunnistimien käyttö sisäänkäynneissä

Sisäänkäynti on luonnollinen paikka Hue-ulkoliiketunnistimelle, ja se on tärkeä paikka monellakin tapaa. Ulkotilojen liiketunnistin etu-, taka- tai sivuovella ei ole vain epäilyttävien yöllisten vieraiden loitolla pitämistä varten, vaan se voi myös helpottaa kotiintuloasi iltaisin. Vieraasikin arvostavat varmasti pientä tervetulovaloa, joka näyttää tien ovellesi talvi-iltaisin. 

Patiolla olevat ihmiset käyttävät yöllä ulkokäyttöön tarkoitettua Philips Hue -tunnistinta, joka on asennettu oven yläpuolelle ja liitetty liiketunnistimen valoihin

Liiketunnistimien käyttö pihatiellä

Sijoita ulkotiloihin tarkoitettu tunnistin autotallin tai pihatien ylle, jotta voit helpottaa lähtemistä ja saapumista pimeällä. Voit asettaa ulkotilojen tunnistimen kytkemään päälle useita valoja samanaikaisesti. Ja miksipä et yhdistäisi tunnistinta polulle riviin asetettuihin älyvaloihin sekä seinävalaisimiin, jotta autoa on helpompi ajaa pihatiellä? Jos kuljet kotiisi autotallin kautta, voit asettaa tunnistimen laukaisemaan myös sisävalaisimet. 

Valaistusvinkki: Jos sinusta tuntuu, että liiketunnistin havaitsee liikaa jalkakäytävän liikettä, kokeile vähentää sen liikeherkkyyttä. Jos tämä ei auta, kallista tunnistinta alaspäin sen kantaman pienentämiseksi.

Ulkotilojen Philips Hue -tunnistin, joka on asennettu kuistille ja liitetty liiketunnistimen valoihin.

Liiketunnistimien käyttö kodissa, jossa on lemmikkejä

Kissasi, koirasi tai vaikkapa yöllä ruokaa etsivä nälkäinen siili voi vahingossa laukaista liiketunnistimen valot ohittaessaan ulkotilojen tunnistimen. 

Mutta ei huolta, sillä ei ole mikään pakko heräillä pitkin yötä ulkovalojen syttymiseen.

Tämä ongelma voidaan ratkaista nopeasti ja helposti alentamalla tunnistimen herkkyyttä Philips Hue -sovelluksessa. 

Toinen tapa estää lemmikkejä laukaisemasta ulkovaloja on asentaa tunnistin korkeammalle. Ulkotilojen Hue-tunnistimen optimaalinen asennuskorkeus on 1,5–2,5 metriä. Ja lisäksi ulkotilojen Hue-tunnistin on langaton ja akkukäyttöinen, mikä mahdollistaa täyden joustavuuden. 

Sisätilojen liiketunnistimien käyttö

Liiketunnistimien käyttö käytävillä

Vessaan vievään käytävään sijoitettu liiketunnistin varmistaa turvallisemmat vessareissut keskellä yötä. Jos kotonasi kävellään öisin muuallekin kuin vessaan, varmista että liiketunnistin on asetettu sytyttämään valot koko matkalle – usein yölliset käynnit suuntautuvat keittiöön. Vot myös mukauttaa syttyvien valojen voimakkuutta. Ota yöksi käyttöön sellaiset liiketunnistimen valot, jotka tuottavat lempeän lämmintä hehkua, joka ohjaa kulkuasi pimeydessä.  

Lattiatason yövalot lasten makuuhuoneessa.

Liiketunnistimien käyttö portaissa

Portaikko on yksi parhaista paikoista liiketunnistimelle. Kulkeminen ylös ja alas helpottuu huomattavasti, kun ei tarvitse huolehtia valon sytyttämisestä. Tämä on erityisen suuri apu silloin, kun kätesi ovat täynnä kantamuksia, kuten esimerkiksi viedessäsi pyykkikuormaa pesukoneeseen. Älä unohda tunnistinta alakerran tai kellarin portaikosta, vaikka et kävisikään alhaalla kovin usein, sillä silloin kun käyt, mukanasi on yleensä jotain kannettavaa. 

Valaistusvinkki: Aseta liiketunnistin kytkemään älyvalot päälle siten, että niiden kirkkaus ja väri ovat samat kuin muilla yövaloilla, jolloin kotisi valaistus on yhdenmukainen.

Liiketunnistimien käyttö kylpyhuoneissa

Kylpyhuoneen oven yhteyteen sijoitettu ja oikein asennettu liiketunnistin auttaa löytämään pimeässä perille eikä herätä liian kirkkaalla valolla.

Kun yhdistät liiketunnistimen älylamppuun, voit määrittää tunnistimen sytyttämään himmeän lämpimän valon illalla ja yöllä. Jotta tuntisit olosi aamulla energiseksi ja valmiiksi tulevaan päivään, voit määrittää sen sytyttämään aamulla terävän valkoisen valon. 

