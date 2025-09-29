Älykkäät LED seinävalaisimet

Lisää arkkitehtoninen sisustuselementti olohuoneeseesi tai valaise koko etupiha älykkäällä valolla – monipuolisen Philips Hue -seinävalaisinmalliston ansiosta mahdollisuudet ovat rajattomat.
Opas älykkäisiin seinävalaisimiin
Kuinka käytän makuuhuoneen seinävalaisimia?
Miten seinävalaisimet tulisi sijoittaa?
Miten minun kannattaa valita olohuoneen seinävalaisimet?
Mikä on älykäs seinävalaisin?
Minne minun pitäisi asentaa älykkäitä LED-seinävalaisimia?
Mitä eroa on älykkäillä sisä- ja ulkoseinävalaisimilla?
Lue lisää älykkäistä seinävalaisimista
Syitä käyttää älykkäitä ulkoseinävalaisimia
Näillä ulkovalaistusideoilla ja älykkäillä seinävalaisimilla voit korostaa ulkotiloja ja turvallisuutta.
Makuuhuoneen valaistusideat pariskunnille
Älykkäillä seinävalaisimilla luot kodikkaan tilan, jossa voit lukea vaikka myöhään yöhön, tai korostusvalaistuksen, joka luo rentouttavan tunnelman.
Viisi kuistin valaistusideaa, jotka tuovat taloosi väriä
Oven molemmille puolille sijoitetut älykkäät seinävalaisimet luovat kutsuvan ympäristön, joka toivottaa sinut ja vieraasi tervetulleiksi.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.