Tuki
Älykkäät LED seinävalaisimet

Älykkäät LED seinävalaisimet

Lisää arkkitehtoninen sisustuselementti olohuoneeseesi tai valaise koko etupiha älykkäällä valolla – monipuolisen Philips Hue -seinävalaisinmalliston ansiosta mahdollisuudet ovat rajattomat.

Opas älykkäisiin seinävalaisimiin

Kuinka käytän makuuhuoneen seinävalaisimia?

Miten seinävalaisimet tulisi sijoittaa?

Miten minun kannattaa valita olohuoneen seinävalaisimet?

Mikä on älykäs seinävalaisin?

Minne minun pitäisi asentaa älykkäitä LED-seinävalaisimia?

Mitä eroa on älykkäillä sisä- ja ulkoseinävalaisimilla?

Lue lisää älykkäistä seinävalaisimista

Syitä käyttää älykkäitä ulkoseinävalaisimia

Syitä käyttää älykkäitä ulkoseinävalaisimia

Näillä ulkovalaistusideoilla ja älykkäillä seinävalaisimilla voit korostaa ulkotiloja ja turvallisuutta.

Lue lisää
Makuuhuoneen valaistusideat pariskunnille

Makuuhuoneen valaistusideat pariskunnille

Älykkäillä seinävalaisimilla luot kodikkaan tilan, jossa voit lukea vaikka myöhään yöhön, tai korostusvalaistuksen, joka luo rentouttavan tunnelman.

Lue lisää
Viisi kuistin valaistusideaa, jotka tuovat taloosi väriä

Viisi kuistin valaistusideaa, jotka tuovat taloosi väriä

Oven molemmille puolille sijoitetut älykkäät seinävalaisimet luovat kutsuvan ympäristön, joka toivottaa sinut ja vieraasi tervetulleiksi.

Lue lisää

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay