Alexan avulla voit ohjata valoja äänelläsi ja luoda mukautettuja automaatioita kaikilla kodin älylaitteilla.
Mitä tarvitset?
Varmistetaanpa, että sinulla on kaikki mitä tarvitset Philips Huen ja Alexan yhdistämiseen.
Philips Hue -valot
Kaikki Philips Hue -valot voidaan yhdistää Amazon Alexaan ja niitä voidaan ohjata sen avulla.
Alexa-yhteensopiva laite
Oli kyseessä sitten näyttö tai kaiutin, tarvitset älylaitteen, joka toimii Alexan kanssa.
Alexa-sovellus
Varmista, että Alexa-sovellus on ladattu mobiililaitteellesi.
Hue Bridge (kaikki toiminnot)
Voit yhdistää Philips Huen Alexaan Bluetoothin avulla, mutta Hue Bridge avaa käyttöösi vielä enemmän ominaisuuksia.
Mitä sinun täytyy tehdä?
Hue-valot voi yhdistää Alexaan Hue Bridgen tai Bluetoothin avulla. Jos muodostat yhteyden Hue Bridgen avulla, järjestelmä muodostaa yhteyden automaattisesti Matterin kautta.
Käyttöönotto Hue Bridgen kanssa
- Avaa Amazon Alexa -sovellus.
- Valitse Lisää-välilehdeltä kohta Taidot ja pelit.
- Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta.
- Kirjoita hakupalkkiin "Philips Hue". Napauta Hue-taitoa.
- Napauta Ota käyttöön.
- Sinut ohjataan Philips Hue -tilisivullesi. Kirjaudu tilillesi.
- Valitse yhdistettävä Hue Bridge ja valitse sitten Seuraava.
- Valitse Hyväksy ja jatka.
- Valitse Sulje.
Määritä Philips Hue Bluetoothin avulla
- Kytke Philips Hue -älyvalot päälle. Jos Alexa tai Alexa-sovelluksesi sanoo "New light found" (Uusi valo löydetty), laitteesi on valmis käytettäväksi.
- Jos Echo-laitteesi ei löydä valoa, sano: "Alexa, discover devices" (Alexa, etsi laitteet). Kun valosi on löydetty, sano: "Alexa, turn on first light" (Alexa, kytke ensimmäinen valo päälle).
Sano vain "Alexa..."
Kun olet yhdistänyt Philips Hue -valosi Alexaan, testaa näitä suosittuja äänikomentoja!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Kysymyksiä ja vastauksia
Onko Philips Hue yhteensopiva Amazon Alexan kanssa?
Onko Philips Hue yhteensopiva Amazon Alexan kanssa?
Millä Amazon Alexa -laitteilla voin ohjata Philips Hue -valojani?
Millä Amazon Alexa -laitteilla voin ohjata Philips Hue -valojani?
Miksei Philips Hue -valoni näy Amazon Alexa -sovelluksessa?
Miksei Philips Hue -valoni näy Amazon Alexa -sovelluksessa?
Pyydä tukea
Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Amazon Alexan yhdistämisessä, tutustu kysymyksiin ja vastauksiin tai ota meihin yhteyttä.