Kun yhdistät Philips Huen ja Apple Homen, voit ohjata valojasi äänelläsi Sirin avulla.
Mitä Siri-äänikomentoja tarvitset?
10 suosituinta Philips Hue -järjestelmän Siri-komentoa
- Turn on the lights. (Sytytä valot.)
- Turn off the lights. (Sammuta valot.)
- Turn off the lights downstairs. (Sammuta alakerran valot.)
- Turn the living room lights all the way up. (Säädä olohuoneen valot täysille.)
- Adjust the brightness downstairs to 50 %. (Säädä alakerran kirkkaudeksi 50 %.)
- What lights are on in the living room? (Mitkä valot ovat päällä olohuoneessa?)
- Make the lights in the bedroom blue. (Tee makuuhuoneen valoista siniset.)
- Good morning. (Hyvää huomenta.)
- Good night. (Hyvää yötä.)
- Turn on Read in the living room. (Käynnistä Nauti lukemisesta -valaistusasetus olohuoneessa.)
Sirin peruskomennot
- Find all my Hue lights. (Etsi kaikki Hue-valoni.)
- Turn on the desk light. (Kytke pöytävalaisin päälle.)
- Are the lights on downstairs? (Ovatko alakerran valot päällä?)
- Make my living room brighter. (Tee olohuoneesta kirkkaampi.)
Sirin värikomennot
- Turn the living room light blue. (Tee olohuoneen valoista siniset.)
- Set the entryway lights to gold. (Aseta sisäänkäynnin valot kullan kellertäviksi.)
- Make my lights lime green. (Tee valoistani limen vihreät.)
- Set the family room lights to purple. (Tee olohuoneen valoista violetit.)
- Make my bedside table lamp pink. (Tee yöpöydän valostani vaaleanpunainen.)
- Turn the kitchen lights orange. (Tee keittiön valoista oranssit.)
Philips Hue -älyvaloissa on käytössä 16 miljoonaa väriä, joten ajattele luovasti pyytäessäsi Siriä vaihtamaan valon väriä. Valitse harvinaisempia värejä, kuten karmiininpunainen, lohenpunainen, turkoosi, syaani, taivaansininen, magenta, keltaisenvihreä tai laventeli, jotta saat kodistasi todella yksilöllisen.
Valaistusvaihtoehtojen ja valaistusasetusten komennot
- Set the lights in the kitchen to Energize. (Aseta keittiön valot Virkisty-valaistusasetukseen.)
- Turn on Ocean dawn in the living room. (Aseta olohuoneeseen Ocean Dawn.)
- Set Savanna sunset in the study. (Aseta työhuoneeseen Auringonlasku savannilla.)
- Turn on Autumn gold in the den. (Aseta oleskelutilaan Kullanhehkuinen syksy.)
- Set the bedroom to Blue lagoon. (Aseta makuuhuoneeseen Blue Lagoon.)
Yhden värin lisäksi voit valita äänikomennoilla asiantuntijoiden laatimia valaistusvaihtoehtoja sekä eri väriyhdistelmiä sisältäviä valaistusasetuksia. Ennen kuin voit käyttää näitä komentoja, sinun on tallennettava HomeKitissä käytettävät valaistusasetukset.
Hue Sync Box -komennot
- Turn on sync box. (Käynnistä Sync Box.)
- Turn off sync box. (Sammuta Sync Box.)
- Set sync box to start. (Aseta Sync Box käynnistymään.)
- Set sync box to stop. (Aseta Sync Box pysähtymään.)
- Set sync box to PlayStation 4. (Aseta Sync Box Playstation 4:lle.)
- Set Hue sync box intensity to subtle. (Aseta Hue sync boxin voimakkuudeksi hienovarainen.)
- Set Hue sync box intensity to moderate. (Aseta Hue sync boxin voimakkuudeksi kohtalainen.)
- Set Hue sync box to intensity to high. (Aseta Hue sync boxin voimakkuudeksi korkea.)
- Set Hue sync box to intensity to intense. (Aseta Hue sync boxin voimakkuudeksi voimakas.)
- Set sync box to game/video/music. (Aseta Sync Box peleille/videolle/musiikille.)