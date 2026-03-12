Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl
611,96 €
Paketin hinta on 611,96 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 679,96 €
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl
Osta suosittu Resonate seinävalaisimien monipakkaus. Mustan värinen Resonate seinävalaisin suuntaa valon kolmion muotoisina valotehosteina ylös ja alas ja valaisee takapihan ja terassin tyylikkäällä ja värikkäällä valolla.
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- Integroitu LED
- 230 V
- Valkoista valoja ja värivaloa
- Hue Bridge vaaditaan
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871731
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
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