Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl

611,96 €

ALE
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl
Varastossa
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl

Osta suosittu Resonate seinävalaisimien monipakkaus. Mustan värinen Resonate seinävalaisin suuntaa valon kolmion muotoisina valotehosteina ylös ja alas ja valaisee takapihan ja terassin tyylikkäällä ja värikkäällä valolla.

  • Integroitu LED
  • 230 V
  • Valkoista valoja ja värivaloa
  • Hue Bridge vaaditaan
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