Osta suosittu Resonate seinävalaisimien monipakkaus. Mustan värinen Resonate seinävalaisin suuntaa valon kolmion muotoisina valotehosteina ylös ja alas ja valaisee takapihan ja terassin tyylikkäällä ja värikkäällä valolla.



Integroitu LED

230 V

Valkoista valoja ja värivaloa

Hue Bridge vaaditaan