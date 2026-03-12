Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta
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Tietoja Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta

Uppoudu viihteeseen valojen synkronoinnilla Play HDMI sync box 8K:lla ja kahdella Play light bar valopalkilla. Pelaa, katso ja kuuntele aivan uudella tavalla!

  • Synkronoi valot TV-ruudun sisältöön 8K/60 Hz- ja 4K/120Hz -resoluutioilla
  • HDMI 2.1 -yhteensopiva
  • Synkronoi valot saumattomasti ruudun sisältöön
  • Yhdistä jopa 10 Philips Hue -valoa

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MotionAware™-teknologia
White ambiance +16 miljoonaa väriä
Edistynyt salaus Zigbee Trust Centerin avulla
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199,99 €

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