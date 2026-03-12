Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta
Paketin hinta on 474,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 499,98 €
Paketin hinta on 474,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 499,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: Hue sync box 8K + 2 x Play bar valopalkki, musta
Uppoudu viihteeseen valojen synkronoinnilla Play HDMI sync box 8K:lla ja kahdella Play light bar valopalkilla. Pelaa, katso ja kuuntele aivan uudella tavalla!
- Synkronoi valot TV-ruudun sisältöön 8K/60 Hz- ja 4K/120Hz -resoluutioilla
- HDMI 2.1 -yhteensopiva
- Synkronoi valot saumattomasti ruudun sisältöön
- Yhdistä jopa 10 Philips Hue -valoa
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 330179
Tuotetiedot
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue White and color ambiance Play-valopalkin tuplapakkaus
- 1
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