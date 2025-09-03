Hue Bridge Prolla saat käyttöösi huipputehokkaat älyvalaistusominaisuudet. Laitteen uusi siru voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Värivaloa toistavilla lampuilla voit lisätä tunnelmavaloa mihin tahansa huoneeseen, ja valaistuksen ohjaaminen on helppoa pakkaukseen sisältyvällä kytkimellä.