Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Paketin hinta on 287,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 319,98 €
Paketin hinta on 287,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 319,98 €
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Tietoja Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Uudista kotisi White and color ambiance GU10 -lampuilla. Pakkaus sisältää 6 kpl GU10-lamppuja, joilla saat välittömästi käyttöösi upeita älyvalaistuksen ominaisuuksia: ne toistavat valkoista valoa ja värivaloa ja niissä on himmennystoiminto. Sopii hyvin keittiöön tai eteiseen. Korvaa helposti nykyiset kohdelamppusi Hue GU10-kohdelampuilla.
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- Valkoista valoa ja värivaloa
- Jopa 400 luumenia
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871656
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
- 2
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