Langallinen seinäkytkinmoduuli (2 kpl)

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Lähikuva edestä Hue Langallinen seinäkytkinmoduuli (2 kpl)
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Bridge Pro

Bridge Pro

99,99 €

Tuotteelle Langallinen seinäkytkinmoduuli (2 kpl) uusi bridge vaaditaan

Tietoja Langallinen seinäkytkinmoduuli (2 kpl)

Langallinen seinäkytkinmoduuli varmistaa, että Philips Hue -valot saavat virtaa ja ovat ohjattavissa – vaikka perinteinen valokatkaisija olisi pois päältä. Moduuli toimii verkkovirralla, joten paristoja ei tarvita. Moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse, ja sen avulla voit ohjata huoneiden ja alueiden valoja tai vaihtaa valaistusasetusta katkaisijaa painamalla. Seinäkytkinmoduuli vaatii toimiakseen Hue Bridgen, joka muodostaa luotettavan Zigbee-verkon. Näin voit ohjata valojasi, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.

  • Pitää Hue-valot tavoitettavissa
  • Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
  • Ohjaa valoja, huoneita tai alueita
  • Paristoton, nollajohto tarvitaan
  • Hue Bridge vaaditaan
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