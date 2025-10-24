2 kpl:n paketti GU10
Tuo kotiisi lämmintä ja kylmää valkoista valoa kahdella GU10-älylampulla. Ammenna aamuisin energiaa kylmän valkoisesta valosta ja rentoudu illalla lämpimien sävyjen hehkussa. Muodostamalla yhteyden Hue-siltaan saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 59,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 2 x GU10
- Lämpimästä viileään valkoista valoa
- Himmennettävä
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x57