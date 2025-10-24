2 kpl:n pakkaus GU10
Asenna nämä kaksi GU10-kannalla varustettua LED-älylamppua mihin tahansa kohdevalaisimeen, niin voit nauttia välittömästä langattomasta himmennyksestä ja valkoisesta valosta lämpimästä viileään kaikissa huoneissa.
Nykyinen hinta on 44,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x58