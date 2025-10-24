Beyond-pöytävalaisin
Tässä tyylikkäässä Philips Hue Beyond LED -pöytävalaisimessa yhdistyvät tunnelmavalaistus ja lämmin valkoinen kohdevalaistus. Voit yhdistää valaisimen langattomaan kotiverkkoon ja hallita kotisi valaistusta älylaitteella täydellisesti.
Nykyinen hinta on 299,00 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
- Ääniohjaus*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Lasi