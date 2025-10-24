Tuki
White table lamp with dome-shaped shade, round base, and slim stem, featuring a matte finish and compact design.

Beyond-pöytävalaisin

Tässä tyylikkäässä Philips Hue Beyond LED -pöytävalaisimessa yhdistyvät tunnelmavalaistus ja lämmin valkoinen kohdevalaistus. Voit yhdistää valaisimen langattomaan kotiverkkoon ja hallita kotisi valaistusta älylaitteella täydellisesti.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
  • Ääniohjaus*
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Lasi

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

