Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Centris, kolmen kohdevalon kattovalaisin

Centris, kolmen kohdevalon kattovalaisin

Yksi valaisin tarjoaa sekä käytännön valon että tunnelmavalaistuksen. Valkoisessa Centriksessä on kiinteä kattovalo ja kolme kohdevalaisinta, jotka voi suunnata yksilöllisesti. Voit valita valaisimen jokaisen lampun värin miljoonista vaihtoehdoista ja luoda ainutlaatuisen ilmeen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay