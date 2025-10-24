Signe-pöytävalaisin
Sisusta seinäpinnat luomalla niille epäsuoraa värillistä tai valkoisen sävyistä valoa. Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Signe-pöytävalaisin on tyylikkäästi ohueksi muotoiltu. Se sulautuu saumattomasti sisustukseen ja luo yksilöllisen valotehosteen seinälle.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Integroitu LED
- Alumiini
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Alumiini
Materiaali
Alumiini