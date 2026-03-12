Slim upotettava valaisin 170 mm

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Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Slim upotettava valaisin 170 mm
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Tietoja Slim upotettava valaisin 170 mm

Philips Hue Slim on ohut, upotettava valaisin, joka on helppo lisätä kaikkiin kotisi huoneisiin — myös niihin, joissa on alakatto. Leveä keilakulma ja suuri valovirta mahdollistavat suurtenkin tilojen valaisun.

  • Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
  • Tarkka Chromasync™-värisekoitus
  • 1 500 luumenia
  • Kosteuden ja roiskeveden kestävä (IP44)
  • Yhteys Hue Bridgellä tai Bluetoothilla
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