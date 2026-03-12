Slim upotettava valaisin 170 mm
Nykyinen hinta on 109,99 €
Nykyinen hinta on 109,99 €
Uusi
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Tietoja Slim upotettava valaisin 170 mm
Philips Hue Slim on ohut, upotettava valaisin, joka on helppo lisätä kaikkiin kotisi huoneisiin — myös niihin, joissa on alakatto. Leveä keilakulma ja suuri valovirta mahdollistavat suurtenkin tilojen valaisun.
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Tarkka Chromasync™-värisekoitus
- 1 500 luumenia
- Kosteuden ja roiskeveden kestävä (IP44)
- Yhteys Hue Bridgellä tai Bluetoothilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103109354
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Valualumiini, PC
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei säädettävissä
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 105
- Värintoistoindeksi (CRI)
- ≥80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 1
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 120
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Kylpyhuone, Makuuhuone, Käytävä, Keittiö, Olohuone, Toimisto, Työhuone
- Tyyli
- Toiminnallinen
- Tyyppi
- Upotettavat valaisimet
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103109354
- Nettopaino
- 0,34 kg
- Bruttopaino
- 0,48 kg
- Korkeus
- 178 mm
- Pituus
- 92 mm
- Leveys
- 217 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004291201
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 14
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 12
Tuotteen mitat ja paino
- Upotussyvyys
- 45 mm
- Kokonaiskorkeus
- 35 mm
- Kokonaispituus
- 170 mm
- Kokonaisleveys
- 170 mm
- Upottetavan valaisimen asennusaukko
- 15.5 cm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 1 500
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka
- E
- Mukana toimitettavan lampun teho
- 12
- IP-koodi
- IP44 (IP20 PSU)
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Valovirta, 2 700 K
- 980
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Wet location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Uppoasennettava
Polttimo
- Muotoilu
- Slim downlight
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 10.0 ja uudempi, iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla