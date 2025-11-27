Uusi
Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön
Turaco-seinävalaisin valaisee sisäänkäynnit, terassin ja kodin ulkoseinät säädettävällä valkoisella valolla ja värivalolla. Luo epäsuoraa hehkua piha-alueen toiminnallista valaistusta varten tai tunnelmallista värivaloa terassilla nautittua illallista varten. Turacoa on helppo ohjata Hue-sovelluksessa ja kodin virtuaaliavustajilla Hue Bridgen tai Bridge Pron kautta. Zigbee-verkkoyhteys Bridgen kautta estää luvattoman pääsyn älyvalaistusjärjestelmääsi. Matter-yhteensopivuuden ansiosta integraatio muiden valmistajien laitteiden kanssa käy helposti. Pakkaus sisältää seinätulpat ja ruuvit asennusta varten.
Nykyinen hinta on 99,90 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Sisältää 1100 luumenin A60-lampun
- Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
- Zigbee- ja Matter-yhteensopiva
- Sisältää seinätulpat ja ruuvit
Säänkestävä (IP44)
Philips Hue -ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen suorituskyky on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.
Tarvitset Philips Hue -sillan
Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää valojasi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue app -sovelluksen avulla. Voit myös sammuttaa ja sytyttää Philips Hue -valot, käyttää himmennystoimintoa Philips Hue -sisätilanhimmentimen avulla.
Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit
Tuotteet on erityisesti tehty ulkokäyttöön. Käytämme korkealaatuisia materiaaleja varmistamaan parasta mahdollista toimintaa ulkotiloissa ja käytämme materiaaleja älykkäästi radiotaajuuden optimoimiseksi.
Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
Valaise ulkotilat ja katso, mitä ulkona tapahtuu. Yhdistämällä ulkovalot Hue-sillalla voit ohjata niitä haluamallasi tavalla. Voit hallita ulkovaloja sisätilan kaukosäädinvaihtoehdoilla, kuten Philips Hue -sovelluksella tai äänikomennoilla (Amazon Alexa, Applen HomeKit tai Google Assistant). Määritä automaattiset valaistusaikataulut vastaamaan päivän rytmiäsi. Hallitse ulkovalaistusta mukavasti kotoa tai muualta.
Kaunista puutarhasi pihavalaistuksella
Valaise puutarhasi yhtä kirkkaasti ja kauniisti kuin kotisi. Saatavana on 16 miljoonaa väriä ja 50 000 lämmintä ja viileää valkoisen valon sävyä, joita voit käyttää ulkona aivan kuin sisällä; valaise kulkureitit tai asenna kaunis kohdevalaisin suosikkipaikallesi.
Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
Nauti pitkistä illoista ulkona, viimeistele pihatyöt tai tuo vain roskat ulos auringonlaskun jälkeen. Aseta Philips Hue -valot syttymään automaattisesti määrittämällä aikatauluja tai käytä auringonlasku/auringonnousu-rutiinia. Voit myös sammuttaa tai himmentää valot tällä tavalla. Sinun ei enää koskaan tarvitse huolestua siitä, jätitkö valot päälle.
Määritä valot toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin
Valot syttyvät automaattisesti saapuessasi ja sammuvat poistuessasi. Pura auto ja astu kotiisi oikeassa valossa. Määrittämällä Hue-sovelluksen kotona- tai poissa-tilaan saat kaikki valot päälle, tai voit antaa järjestelmän hoitaa kaiken automaattisesti paikkatietojen avulla. Näin helppoa se on!
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Antrasiitti
Materiaali
Alumiini