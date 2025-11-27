Turaco-seinävalaisin valaisee sisäänkäynnit, terassin ja kodin ulkoseinät säädettävällä valkoisella valolla ja värivalolla. Luo epäsuoraa hehkua piha-alueen toiminnallista valaistusta varten tai tunnelmallista värivaloa terassilla nautittua illallista varten. Turacoa on helppo ohjata Hue-sovelluksessa ja kodin virtuaaliavustajilla Hue Bridgen tai Bridge Pron kautta. Zigbee-verkkoyhteys Bridgen kautta estää luvattoman pääsyn älyvalaistusjärjestelmääsi. Matter-yhteensopivuuden ansiosta integraatio muiden valmistajien laitteiden kanssa käy helposti. Pakkaus sisältää seinätulpat ja ruuvit asennusta varten.