Se on edistynein, intuitiivisin ja hauskin tapa valaista kotiasi sekä sisältä että ulkoa. Luo oma kokoonpanosi älylamppujen, valaisimien, ulkovalaisimien ja tarvikkeiden valikoimasta. Avaa kaikki ominaisuudet Hue Bridge tai Bridge Pro -keskusyksikön avulla ja määritä sekä ohjaa kaikkea Hue-sovelluksen kautta. Nauti animaatioista, synkronoi television, pelien ja musiikin kanssa sekä hyödynnä älykästä kodin turvaa, ohjausta kodin ulkopuolelta ja muita toimintoja!
Aloita älyvalaistuksen käyttö
Luo täydellinen tunnelma
Kahdeksan miljoonan värin ja useiden lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyjen joukosta voit luoda täydellisen tunnelman kaikkeen, mitä teet sisällä ja ulkona. Valitse jokin värikkäistä valaistusasetuksistamme (tai suunnittele omasi!), työskentele tai rentoudu optimaalisen sävyisessä valkoisessa valossa tai laita vaikka valosi tuikkimaan tähtien tapaan erikoistunnelman luomiseksi.
Nauti vaivattomasta himmentämisestä
Perinteiset lamput tarvitsevat erityisen himmentimen, joka kytketään kotisi sähköjärjestelmään. Älyvaloissa himmennys on sisäänrakennettu – Hue-sovellus, älykytkimet ja jopa äänesi voivat himmentää valot välittömästi ja tasaisesti alhaisille tasoille.
Hanki tämä kaikki Bridgen avulla
Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia. Näitä ovat upeat valotehosteet, kodin viihteen kanssa synkronoitava surround-valaistus, Hue Secure -kodin turvajärjestelmän integrointi valoihin ja kameroihin, ääniohjaus älykkäiden avustajien avulla ja monet älykkäät automaatiot. Bridge Pro on edistynein älyvalaistuskeskuksemme, joka avaa enemmän ominaisuuksia, tukee useampia valoja ja on nopeampi.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.