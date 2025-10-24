Pääse helposti alkuun älyvalaistuksessa aloituspakkauksella, joka sisältää Philips Hue Flux -valonauhan ja älykodin keskusyksikkönä toimivan Hue Bridge Pron. Sisusta ja valaise kotisi puhtaan valkoisella valolla ja tarkalla Chromasync™-värisekoituksella. Voit leikata valonauhaa, siirtää sen toiseen paikkaan tai pidentää sitä mielesi mukaan. Bridge Pro on edistynein älykodin keskusyksikkömme, joka tarjoaa entistä nopeamman suorituskyvyn, suuremman kapasiteetin ja tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia huippunopean sirun tuella. Ohjaa järjestelmää palkitulla Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa.