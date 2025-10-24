Aloituspakkaus: Hue Flux valonauha 3 m + Bridge Pro
Pääse helposti alkuun älyvalaistuksessa aloituspakkauksella, joka sisältää Philips Hue Flux -valonauhan ja älykodin keskusyksikkönä toimivan Hue Bridge Pron. Sisusta ja valaise kotisi puhtaan valkoisella valolla ja tarkalla Chromasync™-värisekoituksella. Voit leikata valonauhaa, siirtää sen toiseen paikkaan tai pidentää sitä mielesi mukaan. Bridge Pro on edistynein älykodin keskusyksikkömme, joka tarjoaa entistä nopeamman suorituskyvyn, suuremman kapasiteetin ja tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia huippunopean sirun tuella. Ohjaa järjestelmää palkitulla Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- Chromasync™-värisekoitus
- Kirkasta puhtaan valkoista valoa
- Yhdistä yli 150 valoa ja yli 50 tarviketta
- Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwarella™
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
Multi Color
Materiaali
Silikoni