Tuki
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Aloituspakkaus: Hue Flux valonauha 3m + Bridge Pro

Aloituspakkaus: Hue Flux valonauha 3 m + Bridge Pro

Pääse helposti alkuun älyvalaistuksessa aloituspakkauksella, joka sisältää Philips Hue Flux -valonauhan ja älykodin keskusyksikkönä toimivan Hue Bridge Pron. Sisusta ja valaise kotisi puhtaan valkoisella valolla ja tarkalla Chromasync™-värisekoituksella. Voit leikata valonauhaa, siirtää sen toiseen paikkaan tai pidentää sitä mielesi mukaan. Bridge Pro on edistynein älykodin keskusyksikkömme, joka tarjoaa entistä nopeamman suorituskyvyn, suuremman kapasiteetin ja tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia huippunopean sirun tuella. Ohjaa järjestelmää palkitulla Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
  • Chromasync™-värisekoitus
  • Kirkasta puhtaan valkoista valoa
  • Yhdistä yli 150 valoa ja yli 50 tarviketta
  • Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwarella™
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Väri(t)

    Multi Color

  • Materiaali

    Silikoni

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Valosarja/valonauha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Huolto

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

