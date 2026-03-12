Runner 4 spotilla, valkoinen + Dimmer switch + 4 kpl White GU10 -lamppua

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Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tietoja Runner 4 spotilla, valkoinen + Dimmer switch + 4 kpl White GU10 -lamppua

Luo täydellinen valaistus valkoisella neljän spotin Philips Runner valaisimella, Hue Dimmer switch -kytkimellä ja Hue White GU10 -lampuilla. Eleganttia ja monipuolista valaistusta.

  • Langaton himmennys
  • Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
  • Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
  • Sisältää Hue Dimmer switch -kytkimen
  • Paypal
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