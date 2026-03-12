Runner 4 spotilla, valkoinen + Dimmer switch + 4 kpl White GU10 -lamppua
Paketin hinta on 181,76 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 201,96 €
Paketin hinta on 181,76 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 201,96 €
ALE
Tuotetta ei ole enää saatavilla
Tietoja Runner 4 spotilla, valkoinen + Dimmer switch + 4 kpl White GU10 -lamppua
Luo täydellinen valaistus valkoisella neljän spotin Philips Runner valaisimella, Hue Dimmer switch -kytkimellä ja Hue White GU10 -lampuilla. Eleganttia ja monipuolista valaistusta.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
- Sisältää Hue Dimmer switch -kytkimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874589
Tuotetiedot
- Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet Runner kohdevalaisin 4x
- 1
- Hue White GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 2
- Hue Dimmer switch
- 1