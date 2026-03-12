Tuotepaketti: Signe gradient -lattiavalaisin + Hue Bridge
Paketin hinta on 377,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 419,98 €
Paketin hinta on 377,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 419,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: Signe gradient -lattiavalaisin + Hue Bridge
Luo viihtyisä tunnelma hetkessä. Signe gradient -lattiavalaisin maalaa seinät värivalolla ja Hue Bridge vapauttaa käyttöön kaikki älyvalaistuksen ominaisuudet ja toiminnot.
- Sekoittaa valkoista valoa ja värivaloa
- Maalaa seinä värivalolla
- Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871281
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Signe gradient -lattiavalaisin
- 1
- Hue Bridge
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