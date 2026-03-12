Tuotepaketti: Signe gradient -lattiavalaisin + Hue Bridge

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Tietoja Tuotepaketti: Signe gradient -lattiavalaisin + Hue Bridge

Luo viihtyisä tunnelma hetkessä. Signe gradient -lattiavalaisin maalaa seinät värivalolla ja Hue Bridge vapauttaa käyttöön kaikki älyvalaistuksen ominaisuudet ja toiminnot.

  • Sekoittaa valkoista valoa ja värivaloa
  • Maalaa seinä värivalolla
  • Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
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