Tarvitsetpa sitten lukuvalon tai koristeellisen sisustuselementin huoneen nurkkaan, valikoimastamme löydät tyyliisi sopivan älykkään lattiavalaisimen.

Opas älykkäiden lattiavalaisimien käyttöön

Mihin lattiavalaisimet kannattaa sijoittaa olohuoneessa?

Mihin makuuhuoneessa lattiavalaisin kannattaa sijoittaa?

Kuinka kirkas lattiavalaisimen tulisi olla?

Mikä on älykäs lattiavalaisin?

Toimivatko älykkäät lattiavalaisimet puhekomentojen kanssa?

Tarvitsenko erilliset älylamput lattiavalaisimiin?

lattiavalaisimet olohuoneeseen

Pienen olohuoneen valaistusideat

Älykkään lattiavalaisimen ansiosta pieni olohuone voi näyttää suuremmalta oikean valaistuksen ja sijoittelun ansiosta.

lattiavalaisimet kotikuntosaliin

Kotikuntosalin paras valaistus

Luo kotikuntosaliisi paras valaistus älykkäillä lattiavalaisimilla ja niiden sopivalla sijoittelulla.

älykkäät lattiavalaisimet olohuoneeseen

Tyylikkäät olohuoneen valaistusideat

Älykkäillä kattovalaisimilla voit luoda miellyttävän tunnelman joka hetkeen olohuoneessa, joka on yksi kodin käytetyimmistä huoneista.

