Tuotepaketti: Lily-kohdevalaisimet + ulkotunnistin

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: Lily-kohdevalaisimet + ulkotunnistin
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Tietoja Tuotepaketti: Lily-kohdevalaisimet + ulkotunnistin

Valaise ulkotilat värikkäästi Lily-kohdevalaisimilla. Mukana toimitettavan ulkoliiketunnistimen ansiosta voit asettaa valaisimet syttymään automaattisesti.

  • Valkoinen ja värikäs valo
  • Siirrettävät kohdevalaisimet
  • Sytytä valot liikkeen avulla
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