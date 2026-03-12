Tuotepaketti: Lily-kohdevalaisimet + ulkotunnistin
Paketin hinta on 377,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 419,98 €
Paketin hinta on 377,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 419,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: Lily-kohdevalaisimet + ulkotunnistin
Valaise ulkotilat värikkäästi Lily-kohdevalaisimilla. Mukana toimitettavan ulkoliiketunnistimen ansiosta voit asettaa valaisimet syttymään automaattisesti.
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- Valkoinen ja värikäs valo
- Siirrettävät kohdevalaisimet
- Sytytä valot liikkeen avulla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871267
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
- 1
- Hue Ulkotunnistin
- 1