kohdevalaisimet

Älykkäät kohdevalaisimet

Halusitpa korostaa polkua tai takapihalla olevaa suosikkipaikkaasi, Philips Huen avulla tuot esiin kotisi parhaat puolet.

Opas älykkäiden kohdevalaisimien käyttöön

Miten valitsen sopivimman ulkotilan kohdevalaisimen?

Miten ulkokäyttöön tarkoitetut kohdevalaisimet asennetaan?

Miten korostan kasveja ja taidetta sisätilojen kohdevalaisimilla?

Mikä on älykäs kohdevalaisin?

Toimivatko älykkäät kohdevalaisimet kodin virtuaaliavustajien kanssa?

Ovatko kaikki älykkäät kohdevalaisimet LED-valoja?

Voinko ohjata ulkokohdevalaisimia talon sisältä?

kohdevalaisimet kylpyhuoneeseen

Vinkkejä kylpyhuoneen valaistukseen

Näiden kätevien vinkkien avulla voit parantaa kylpyhuoneesi valaistusta – älykkäistä kohdevalaisimista peilivalaisimiin.

kohdevalaisimet puutarhaan

Ulkovalaisinten valinta

Valitse parhaat älykkäät ulkokohdevalaisimet, joilla korostat pihasi kauneutta.
kohdevalaisimet terassille

Viisi kuistin valaistusideaa, jotka tuovat taloosi väriä

Älykkäät kohdelamput korostavat kuistin ympärillä olevia pensaita, puita ja muita kasveja.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

