Koe live-urheilu uudella tavalla Hue Sports Liven kanssa.

Tuo stadionin tunnelmaa kotiisi. Kun käytössäsi on Sports Live, Philips Hue -valosi eivät pelkästään valaise tilaasi, vaan ne reagoivat jokaiseen ottelun kohokohtaan. Aloituspotkut, maalit, punaiset ja keltaiset kortit ja paljon muuta heräävät eloon huoneessasi dynaamisilla valaistusefekteillä, jotka on suunniteltu lisäämään jokaisen pelin jännitystä.

Mitä tarvitset Sports Live -ominaisuuden käyttöönottoon?

Jotta voit nauttia Sports Livestä, varmista, että sinulla on Hue Bridge tai Hue Bridge Pro sekä vähintään yksi väriä toistava Hue-valo asennettuna valitsemaasi Huoneeseen tai Alueeseen valotehosteita varten. Siinä kaikki, mitä tarvitset!

1. Valmistaudu ennen ottelun alkua

Nauttiaksesi koko Sports Live -elämyksestä, ota se käyttöön ajoissa ennen ottelun alkua tai ottelun aikana.

Asennus kestää noin 5–10 minuuttia, joten ehdit valita huoneen, valaistustyylin ja mieluisat otteluasetukset.

Varmista, että olet kirjautuneena Hue-tilillesi, sillä Sports Live tarvitsee pilviyhteyden voidakseen tarjota reaaliaikaiset tehosteet.

2. Valitse täydellinen huone elämykseen:

Sports Live toimii vain Huoneissa ja Alueissa, joissa on vähintään yksi väriä toistava Hue-valo; nämä valot luovat tehosteet.

Onko tilassa muitakin valoja? Täysin ok, et tarvitse huonetta, jossa on vain väriä toistavia Hue-valoja. White- ja White ambiance -valot ovat myös tervetulleita, mutta ne eivät reagoi pelin tapahtumiin.

3. Sports Liven aktivointi on helppoa

Jos et ole aiemmin käyttänyt viihdevalaistusta:

Avaa Hue-sovelluksen Synkronointi-välilehti. Napauta Aloita. Valitse Sports Live - Championship 2026 ja seuraa vaiheita.

Jos käytät jo Hue Synciä tai muuta viihdevalaistusta:

Avaa Synkronointi-välilehti. Napauta vasemmassa alakulmassa olevaa Mitä-painiketta. Napauta sinistä "+"-painiketta. Valitse Sports Live - Championship 2026.

Määrityksen aikana teet seuraavat asiat:

Valitse suosikkijoukkueesi (valinnainen, mutta auttaa sovellusta räätälöimään otteluehdotuksia)

Valitse huone, jossa valotehosteet tapahtuvat.

Valitse haluamasi valaistusasetus otteluun (voit muuttaa valaistusasetusta tai kirkkautta myöhemmin ottelun aikana)

4. Seuraa sinua kiinnostavia otteluita:

Ole askeleen edellä seuraamalla tulevia otteluita. Kun seuraat ottelua, Sports Live käynnistyy automaattisesti heti ottelun alkaessa, joten et jää paitsi hetkestäkään.

Sovellus ei lähetä push-ilmoituksia, mutta ottelumuistutukset näkyvät Hue-sovelluksen etusivulla.

5. Katso, kuinka valosi reagoivat reaaliajassa

Kun ottelu alkaa, valosi laajentavat sen tapahtumat koko tilaan:

Valitsemasi valaistustila luo tunnelman

Erikoisvalotehosteet reagoivat joukkueesi huippuhetkiin ja takaiskuihin

Huoneesi täyttyy ottelun aikana reaaliaikaisilla dynaamisilla tehosteilla.

Miten valot reagoivat ottelun avainhetkiin:

Ottelu alkaa: vihreä valo vilkkuu 5 sekuntia.

vihreä valo vilkkuu 5 sekuntia. Maali: viiden sekunnin animaatio maalijoukkueen väreissä.

viiden sekunnin animaatio maalijoukkueen väreissä. Rangaistuspotkukilpailu: sininen valo vilkkuu 5 sekuntia.

sininen valo vilkkuu 5 sekuntia. Keltainen kortti: keltainen valo vilkkuu 5 sekuntia.

keltainen valo vilkkuu 5 sekuntia. Punainen kortti: punainen valo vilkkuu 5 sekuntia.

punainen valo vilkkuu 5 sekuntia. Toinen keltainen kortti (johtaa punaiseen korttiin): punainen ja keltainen valo vilkkuvat 5 sekuntia.

punainen ja keltainen valo vilkkuvat 5 sekuntia. Tauko päättyy / ottelu jatkuu: vihreä valo vilkkuu 5 sekuntia.

vihreä valo vilkkuu 5 sekuntia. Voitto: 15 sekunnin animaatio voittavan joukkueen väreissä.

Älykästä kulissien takaista taikaa

Jotta valotehosteet olisivat sujuvia, Sports Live luo väliaikaisesti erityisiä valaistusasetuksia valitsemaasi huoneeseen.

Nämä valaistusasetukset:

Luodaan automaattisesti ottelun alussa.

Poistetaan automaattisesti, kun ottelu päättyy

Niitä ei kannata poistaa tai muokata manuaalisesti, sillä se voi vaikuttaa kokemukseen.

Jos yrität poistaa tai muokata jotakin niistä, Hue-sovellus varoittaa siitä.

Sports Liven ohjaus

Kun ominaisuus on aktiivinen:

Tarvikkeet, kuten tap dial switch- tai dimmer switch -kytkimet, eivät ohita tehosteita.

Poistaaksesi Sports Liven käytöstä, käytä: Kotinäytön Stop -banneri tai Synkronointi-painike Synkronointi-välilehdellä.



Tauota ja jatka milloin tahansa

Haluatko pitää tauon? Voit keskeyttää Sports Liven ja jatkaa, kun olet valmis.

Viiveasetuksesi tallennetaan, mutta saatat joutua hienosäätämään niitä uudelleen riippuen suoratoistolähteestäsi.

Mitä näet sovelluksessa:

Sovellus mukautuu otteluaikataulun mukaan pitääkseen asiat selkeinä:

Ei ottelua? Näet tulevat ottelut ja saat kehotuksen seurata

Näet tulevat ottelut ja saat kehotuksen seurata Ottelu alkaa pian? Lähtölaskenta alkaa

Lähtölaskenta alkaa Ottelu käynnissä? Näet ottelun tämänhetkisen tilan ja voit ottaa Sports Liven käyttöön heti.

Onko sinulla Hue sync box? Voit nauttia Sports Livestä ja Hue Syncistä samanaikaisesti valitsemalla kummallekin eri valot.

Voit nauttia Sports Livestä ja Hue Syncistä samanaikaisesti, vaikka jotkin valoistasi kuuluisivat molempiin kokoonpanoihin. Mutta Hue Sync on etusijalla, joten Sports Live ei toimi Viihdealueen valoissa.

Kun vain osa valoista on molemmissa kokoonpanoissa, Sports Live voi käynnistyä, mutta sovellus ilmoittaa, että Hue Sync on etusijalla näissä jaetuissa valoissa.

Määrittämällä sovelluksessa erilliset valot kummallekin ominaisuudelle saat parhaan kokemuksen molemmista ilman keskeytyksiä.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Huone tai Alue ei näy määrityksen aikana?

Huoneella tai Alueella tulee olla vähintään yksi värivalo.

Miksi valkoiset valot eivät reagoi?

Sports Live -tehosteet vaativat toimiakseen värivaloja. Huoneessa tai Alueessa, jossa on sekä väriä toistavia että White/White ambiance -valaisimia, vain värivalot reagoivat Sports Live -tehosteisiin.

Miksi valoni reagoivat yhtäkkiä?

Olet todennäköisesti tilannut ottelun, joka on juuri alkanut.

Miksi en voi vaihtaa valaistusasetusta kytkimelläni?

Tarvikkeet eivät voi muuttaa Sports Live -kokemusta. Muuttaaksesi Sports Liven aikana aktiivista valaistusasetusta, siirry Synkronointi-välilehdelle, valitse Sports Live ja napauta Valaistusasetus-painiketta valitaksesi toisen valaistusasetuksen.

Miksi näen valaistusasetuksia, jotka on nimetty maiden mukaan?

Kyseessä ovat väliaikaiset Sports Live -valaistusasetukset, jotka poistuvat automaattisesti ottelun jälkeen.

Miksi Sports Live -tehosteet eivät vastaa TV:ssä katsomani ottelun tapahtumia?

Varmista, että televisiosi otteluaika on synkronoituna Hue-sovelluksen Synkronointi-välilehdellä näkyvään otteluaikaan, jotta Sports Live -tehosteet toteutuvat oikeaan aikaan ottelussa.

Voit muuttaa viivettä siirtymällä Synkronointi-välilehdelle, valitsemalla Sports Live ja napauttamalla Viive-painiketta. Voit käyttää tätä ominaisuutta vain ottelun aikana.

Miksi en näe lisää tulevia otteluita?

Hue-sovelluksessa näytetään vain suunnitellut ottelut. Tulevat ottelut näytetään heti, kun ne on vahvistettu.

Miten vaihdan valot, jotka näyttävät Sports Live -tehosteita?

Siirry Synkronointi-välilehdelle, valitse Sports Live ja napauta Missä-painiketta vaihtaaksesi Huonetta tai Aluetta, jota Sports Live käyttää.

*Hue Sports Live perustuu kolmannen osapuolen ottelutietoihin. Toiminto ei välttämättä ole aina saatavilla tai toimi odotetulla tavalla. Saatavuutta tai suorituskykyä ei voida taata.

**Varoitus: Sisältää välkkyviä valoja, jotka voivat aiheuttaa oireita henkilöille, joilla on valoherkkä epilepsia tai muita valoherkkyyksiä. Lopeta käyttö välittömästi, jos oireita ilmenee.